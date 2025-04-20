تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أعلن الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، عن صدور قرارات إدارية جديدة تهدف إلى تعزيز الأداء الطبي والإداري بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وخاصةً منظومة التأمين الصحي، من خلال الدفع بكوادر جديدة تسهم في التحسين المستمر للخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور فؤاد أن هذه القرارات صدرت بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم تكليف الدكتورة ولاء محمد فهمي، طبيبة بشرية، بتولي مهام مدير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إجراء التقييم.

كما تم تكليف الدكتور شريف زكريا محمد، طبيب بشري، للقيام بأعمال نائب مدير المستشفى للفترة ذاتها.

وأكد مدير عام الفرع أن هذه الخطوة تأتي في سياق المتابعة الدورية لسير العمل داخل وحدات الهيئة، وضمن جهودها المستمرة لدعم الكوادر الطبية ورفع كفاءة التشغيل داخل المستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمحافظة بني سويف.

وفي ختام تصريحه، وجّه الدكتور فؤاد الشكر والتقدير للدكتورة نرمين محمد نجيب، المدير السابق للمستشفى، على ما بذلته من جهد وعطاء خلال فترة توليها المسئولية.