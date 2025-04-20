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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف: المحافظ يشهد مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد.. و202 محضر لمخالفات بالأسواق

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي.

محافظ بني سويف يشهد مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، مراسم صلاة قداس عيد القيامة المجيد أبريل 2025، في زيارته لمدينة ببا.

وكان في الاستقبال نيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا وتوابعها على رأس لفيف من الآباءوالكهنة والقساوسة والشماسة_وسط مشاركة من عناصر الكشافة التابعة للمطرانية_ في أعمال التنظيم والدخول.

202 محضر لمخالفات بالأسواق والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

السكرتير العام لبني سويف يبحث سير العمل بملف التصالح وتذليل المعوقات
في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعا بشأن المتابعة المستمرة لملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك في حضور مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح بالمحافظة،داليا علي فيض الله المشرف العام على المراكز التكنولوجية،رامي رجب مدير التخطيط العمراني، ورؤساء المدن ، وبعض التنفيذيين المعنيين وجهات الولاية ذات الصلة.

بني سويف عيد القيامة محافظ بني سويف

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