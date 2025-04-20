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أخبار السيارات| مرسيدس تقدم إصدارا محدودا لـ جي كلاس ..مواصفات نيسان صني 2026 الجديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تقدم إصدارا محدودا لـ جي كلاس ..مواصفات نيسان صني 2026 الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

تواصل نجمة مرسيدس الألمانية من تألقها في مجال السيارات، بعد أن كشفت عن إصدار محدود من السيارة الرياضية الفارهة جي كلاس، والتي تعد واحدة من أبرز السيارات المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، صاحبة الشعبية الكبيرة.

تطرح جيتور الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من السيارات الرياضية في السوق الاماراتي والعالمي، ومن أبرز هذه الاصدارات هي السيارة جيتور X70 PLUS، والتي تعد من أرخص السيارات الرياضية المقدمة في الامارات، مع تمتعها بعدد من التجهيزات ووسائل الحماية والأمان.

ينتشر داخل أسواق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات المستعملة، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا، ومازدا 3، ومرسيدس C180 ، وشيفروليه لانوس، ورينو لوجان .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2025 الجديدة ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة  .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري طرازات جديدة موديل 2026 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة  .


 

مرسيدس جي كلاس سيارات مستعملة كيا سبورتاج شيفروليه كابتيفا 2025 مواصفات نيسان صني 2026

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