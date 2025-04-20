قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن يونس: حل مشكلة الزمالك بالتطوير الإداري.. وليس بالتعاقد مع لاعبين
الطفل أحمد الهاشمي يعزف ألحان عيد القيامة في الكاتدرائية.. صور
محمد ثروت لـ صدى البلد: بحب أفوك في الكواليس وشخصية البخيل جديدة عليا
مرتضى منصور يتقدم ببلاغين ضد عضو بمجلس الزمالك و2 مذيعين ..ما السبب؟
سهلة وخفيفة في شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة سبريد
ماذا يفعل المسلم إذا أدرك الإمام راكع أو ساجد؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف ذكي من فيفو.. خصم كبير على ساعات أبل
إعلامي: إمام عاشور لاعب غير طبيعي.. ولا أعلم سبب استمراره في مصر حتى الآن
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
مستشار شيخ الأزهر: نشاط جمعية أبو العينين الخيرية يعد إضافة مهمة للمجتمع
السفير الصيني: العلاقات الاقتصادية بين بكين والقاهرة تعيش العصر الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد ثروت لـ صدى البلد: بحب أفوك في الكواليس وشخصية البخيل جديدة عليا

محمد ثروت
محمد ثروت
سعيد فراج   -  
تصوير إبراهيم قنديل   -  
تصوير محمد زيكا

تحدث الفنان محمد ثروت، عن كواليس مشاركته في مسلسل أهل الخطايا، بدور تراجيدي، مع الفنان جمال سليمان، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وقال محمد ثروت، في ندوة بموقع صدى البلد الإخباري، إنه في كواليس تصوير مسلسل أهل الخطايا، لم يتقيد بالشخصية ويتعامل بطبيعته الكوميدية، فقال: «انا في الكواليس بحب أفوك شوية وشخصية إلهامي جديدة عليا رغم إني مثلت تراجيدي قبله لكن ما صادفنيش دور زي ده وخصلة البخل اللي فيه بيطلع منها كوميدي لكن بشكل يتناسب مع الأحداث». 

وأضاف محمد ثروت: «في مشاهد كتير قوية في مسلسل أهل الخطايا كتبها محمد عبد القوي وأحمد أنور، زي مشهد العزاء ومشاهد البخل اللي بين إلهامي وأخواته». 

تكريم نجوم مسلسل أهل الخطايا 

حل صناع مسلسل أهل الخطايا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمهم عن نجاح المسلسل الذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري. 

وحضر الندوة، كلا من: (الفنان جمال سليمان، الفنان محمد ثروت، الفنانة فرح الزاهد، المخرج رؤوف عبد العزيز، المؤلف محمد عبد القوي، المؤلف أحمد أنور). 

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب  جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى،  سارة درزاوى،  دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة  من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز. 

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

محمد ثروت الفنان محمد ثروت مسلسل أهل الخطايا جمال سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

دواجن بيضاء

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

جمال صالح

بعد تدهور حالته الصحية .. فنان شهير ينتهي به المطاف في دار المسنين | القصة الكاملة

الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025

هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك

نائب رئيس الزمالك يوجّه رسالة للمسئولين .. ويؤكد: الأهلي أصبح حلم اللاعبين

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

قرار مجلس الوزراء اليوم.. صرف 1500 جنيه أول مايو لتلك الفئات

فاتورة التليفون الأرضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. الرابط وطريقة السداد أونلاين

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

بالصور

شكل الرنجة والفسيخ الفاسد .. 9 علامات واضحة

شم النسيم 2025
شم النسيم 2025
شم النسيم 2025

إنشاء حاجز نيوجرسي وتركيب لوحات إرشادية بنزلة الطريق الأوسطي في الشرقية

حاجز
حاجز
حاجز

ضبط 2 طن دقيق و 75 ألف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تنفيذ فعاليات فنية لأعضاء منتدى الطفل بالشراكة مع التربية للطفولة بالزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

أحمد داش - روبي

بيقلد روبي.. موقف طريف لـ أحمد داش ورد فعل مفاجئ للفنانة

زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد

ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد

سليمان عيد كان بيلم فلوس للخير

مكنش بيسيب فرض.. كريم الحسيني يكشف عن أفعال سليمان عيد الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد