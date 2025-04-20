محمد ثروت لـ صدى البلد: بحب أفوك في الكواليس وشخصية البخيل جديدة عليا

تحدث الفنان محمد ثروت، عن كواليس مشاركته في مسلسل أهل الخطايا، بدور تراجيدي، مع الفنان جمال سليمان، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال محمد ثروت، في ندوة بموقع صدى البلد الإخباري، إنه في كواليس تصوير مسلسل أهل الخطايا، لم يتقيد بالشخصية ويتعامل بطبيعته الكوميدية، فقال: «انا في الكواليس بحب أفوك شوية وشخصية إلهامي جديدة عليا رغم إني مثلت تراجيدي قبله لكن ما صادفنيش دور زي ده وخصلة البخل اللي فيه بيطلع منها كوميدي لكن بشكل يتناسب مع الأحداث».

وأضاف محمد ثروت: «في مشاهد كتير قوية في مسلسل أهل الخطايا كتبها محمد عبد القوي وأحمد أنور، زي مشهد العزاء ومشاهد البخل اللي بين إلهامي وأخواته».

تكريم نجوم مسلسل أهل الخطايا

حل صناع مسلسل أهل الخطايا، ضيوفًا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمهم عن نجاح المسلسل الذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وحضر الندوة، كلا من: (الفنان جمال سليمان، الفنان محمد ثروت، الفنانة فرح الزاهد، المخرج رؤوف عبد العزيز، المؤلف محمد عبد القوي، المؤلف أحمد أنور).

أبطال مسلسل أهل الخطايا

يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.