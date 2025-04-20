قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن مقتل 15 مسعفًا في غزة ويقر بـ"إخفاقات مهنية
الأندية الشعبية تحذر من عواقب تعديلات قانون الرياضة وتطالب بحوار مجتمعي
عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم في مصر
حتى لو خسرنا دوري الأبطال.. الشاطر يرفض رحيل كولر عن الأهلي
حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. أمين الإفتاء يكشف
شوبير: الخطيب تعامل مع أكرم توفيق باحترافيه.. تفاصيل
محمود طه يضيف ذهبية جديدة لمصر في الدوري العالمي للكاراتيه
ثقبان بالامعاء يصبان سوائل خارج البطن.. طبيب يستغيث والصحة تستجيب
محظورات الإحرام العامة.. أخطاء متكررة احذر الوقوع فيها عند أداء الحج
صفعة للزمالك| 5 مدربين مرشحين لخلافة كولر في الأهلي.. وهذا الثلاثي الأقرب
توجيه عاجل من وزير الصحة بنقله لمعهد ناصر.. تفاصيل حالة الطبيب محمد حسين
‏الكرملين: بوتين لم يصدر أمرا بتمديد هدنة عيد الفصح في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص

محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري العبور
محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمري العبور
علياء فوزى

قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمري العبور، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، خطوة جيدة من الدولة لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.

وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويقلل من تكلفة المشروع الاستثماري عند تأسيسه وترفع عن كاهله مصروفات ورسوم تدفع للجهات متعددة في الدولة نظرا لتحصيل كافة الرسوم كالضريبة تخضم من الربح بعد التشغيل.

وأكد المرشدى، أن هناك انفتاح كبير من الحكومة لتسهيل الإجراءات وتقليل الجهات التى يتعامل مع المستثمر لتوفير الوقت الجهد والأعباء مما يشجع علي زيادة الإنتاج من خلال التوسع في الأستثمارات القائمة.

وأوضح رئيس جمعية مستثمري العبور، أن اتجاه الدولة الآن هو تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وحل المشاكل والمعوقات، مضيفا أن نتائج هذا القرار مرهون بآلية التنفيذ التي ستعلنها الحكومة والنسبة التى ستحددها كالضريبة تخصم من صافي الربح. 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أعلن حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات سابقة له أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل خلال 2024 صافي 46.6 مليار دولار، منوها أن الرقم يمثل الصافي بعد خصم التدفقات الخارجة، بينما بلغ إجمالي التدفقات الداخلة 56 مليار دولار.


وأرجع التدفقات الاستثمارية الكبيرة إلى جهود الدولة المستمرة منذ فترة طويلة في بناء بنية تحتية قوية قادرة على جذب نوعية معينة من الاستثمارات الكبرى، كدخول شركات لتطوير الموانئ، والاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشاريع البتروكيماويات، قائلا: "هذه مشاريع بأرقام مليارات".


ونوه رئيس هيئة الاستثمار، أن الأرقام تشمل صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مؤكدا أن قيمة الصفقة تمثل فقط بداية تنفيذ المشروع، لكن "كل سنة في تطوير المشروع سيتم ضخ أموال بنسبة كبيرة جدًا قادمة من الخارج".

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسوم الضريبة القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

أسعار الدواجن - أرشيفية

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

دولار أمريكي

رسميا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

لجنة إسكان الصحفيين تؤكد استمرار مشروع مدينة أكتوبر وتحدد خطوات استكماله

متحف إيمحتب

ذكرى مرور 19عاما على افتتاح متحف إيمحتب .. محطات في قلب التاريخ

الدكتور محمد فياض

70 يوما في كرب.. قصة مرض الدكتور محمد فياض أوجعت رواد فيسبوك

بالصور

الوقوع في حب الذكاء الاصطناعي وارد .. دراسة علمية تحذر

الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية
الإفراط في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على العلاقات الإنسانية

محافظ الشرقية يزور الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بمبادرة (عيون أطفالنا.. مستقبلنا)

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سناء منصور وزوجها الراحل

قبل وفاته.. ما الرسالة الذى وجهها زوج الإعلامية سناء منصور لها

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

أحمد داش - روبي

بيقلد روبي.. موقف طريف لـ أحمد داش ورد فعل مفاجئ للفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد