قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن يونس: حل مشكلة الزمالك بالتطوير الإداري.. وليس بالتعاقد مع لاعبين
الطفل أحمد الهاشمي يعزف ألحان عيد القيامة في الكاتدرائية.. صور
محمد ثروت لـ صدى البلد: بحب أفوك في الكواليس وشخصية البخيل جديدة عليا
مرتضى منصور يتقدم ببلاغين ضد عضو بمجلس الزمالك و2 مذيعين ..ما السبب؟
سهلة وخفيفة في شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة سبريد
ماذا يفعل المسلم إذا أدرك الإمام راكع أو ساجد؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أخبار التكنولوجيا| أفضل هاتف ذكي من فيفو.. خصم كبير على ساعات أبل
إعلامي: إمام عاشور لاعب غير طبيعي.. ولا أعلم سبب استمراره في مصر حتى الآن
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد
قرينة رئيس الجمهورية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد
مستشار شيخ الأزهر: نشاط جمعية أبو العينين الخيرية يعد إضافة مهمة للمجتمع
السفير الصيني: العلاقات الاقتصادية بين بكين والقاهرة تعيش العصر الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار

أحمد معطي، المحلل الاقتصادي
أحمد معطي، المحلل الاقتصادي
محمد يحيي

أكد الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمالي، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الحكومة بتحويل الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات المختلفة لتصبح ضريبة إضافة تخصم من أرباح النشاط؛ من شانه التيسير علي المستثمرين.


قال " معطي" لـ صدي البلد" إن هذه الاجراءات تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو الوقوف إلي جانب القطاع الخاص.


أوضح " معطي" أن تعدد الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات تتسبب في احجام المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وكذا تعدد المحاسبات الضريبية، موضحا أن توحيد الضريبة الإضافية وإرجاءها للخصم من الأرباح يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يواجه القطاع الانتاجي والصناعي في الوقت الحالي.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكداً ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. 

وتناول الاجتماع أيضاً محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، حيث أكد أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠.


وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وأبرز الجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك سعياً لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس قد شدد على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

الرسوم المستقطعة الضرائب المستثمرين أرباح النشاط القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

دواجن بيضاء

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

سليمان عيد وابنه عبد الرحمن

قلبي موجوع.. منشور مبكي من ابن الراحل سليمان عيد

جمال صالح

بعد تدهور حالته الصحية .. فنان شهير ينتهي به المطاف في دار المسنين | القصة الكاملة

الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 20-4-2025

هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك

نائب رئيس الزمالك يوجّه رسالة للمسئولين .. ويؤكد: الأهلي أصبح حلم اللاعبين

ترشيحاتنا

.وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس الجامعة يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة نائب رئيس جامعة الأزهر

وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيس الجامعة يقدمون العزاء في وفاة والدة الدكتور سيد بكري

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية : تكثيف جهود نشر القيم الأخلاقية وتعزيز الهُوية الوسطية

تكريم حفظة القرآن الكريم

"خريجي الأزهر" تكرم الفائزين في مسابقة القرآن بالتعاون مع مؤسسة أبوالعينين

بالصور

شكل الرنجة والفسيخ الفاسد .. 9 علامات واضحة

شم النسيم 2025
شم النسيم 2025
شم النسيم 2025

إنشاء حاجز نيوجرسي وتركيب لوحات إرشادية بنزلة الطريق الأوسطي في الشرقية

حاجز
حاجز
حاجز

ضبط 2 طن دقيق و 75 ألف عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تنفيذ فعاليات فنية لأعضاء منتدى الطفل بالشراكة مع التربية للطفولة بالزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

أحمد داش - روبي

بيقلد روبي.. موقف طريف لـ أحمد داش ورد فعل مفاجئ للفنانة

زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد

ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد

سليمان عيد كان بيلم فلوس للخير

مكنش بيسيب فرض.. كريم الحسيني يكشف عن أفعال سليمان عيد الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد