حتى لو خسرنا دوري الأبطال.. الشاطر يرفض رحيل كولر عن الأهلي

أكد إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، ضرورة استمرار السويسري مارسيل كولر في منصب المدير الفني للفريق الأحمر، حتى في حال عدم التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وخلال تصريحات لبرنامج "لعبة والتانية" عبر إذاعة “ميجا إف إم”، أعرب الشاطر عن ثقته في استمرار كولر، مشيرًا إلى أن تقويمه وتطوير أداء الفريق معه هو الحل الأمثل.

وأوضح أنه حتى لو تعاقد الأهلي مع مدرب كبير بحجم جوزيه مورينيو؛ فلن يتمكن من تحقيق النجاح في كأس العالم للأندية في فترة قصيرة.

وأشاد الشاطر بالتطور الذي طرأ على أداء الفريق بعد الجلسات التي عقدت مع المدرب، مؤكدًا أن الأداء تحسن رغم صعوبة المباراة الأخيرة.

وعلى صعيد اللاعبين، أثنى الشاطر على أداء إمام عاشور في المباراة الأخيرة، وأبدى إعجابه بالمستوى المميز الذي ظهر به مصطفى العش في مركز الظهير الأيسر، معتبرًا أنه قد يكون مكسبًا كبيرًا للأهلي في هذا المركز حال تطويره ومنحه الفرصة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن الفريق كان جيدًا في النواحي الهجومية، وأتيحت له العديد من الفرص التهديفية في المباراة الأخيرة، ربما أكثر من مباريات أخرى كان يستحوذ فيها على الكرة بشكل أكبر.