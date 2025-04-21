محافظ الدقهلية يعلن جاهزية حديقة شجرة الدر والممشى السياحي خلال شم النسيم

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليةحديقة شجرة الدر والممشي السياحي الجديد بالمنصوره للإطمئنان علي جاهزيتهم لاستقبال المواطنين خلال اعياد شم النسيم ، والتقي بعدد من المواطنين واستمع الي آرائهم حول الخدمات المقدمه في كافة القطاعات واستمع الي مطالب ومشاكل عدد منهم ووجه بدراستها وحلها .



والتقي " المحافظ" بعدد من المواطنين الأقباط أثناء جولته ويقدم لهم التهنئة بمناسبة أعياد شم النسيم واستمع الي آرائهم ومطالبهم .



ووجه " المحافظ " لرئيس حي غرب المنصوره ، أحمد عبدالعظيم ولرئيس حي شرق المنصوره محمد أمين رئيس برفع درجة الاستعداد القصوى غدا بجميع الحدائق والمتنزهات العامه داخل مدينة المنصوره من خلال تكثيف اعمال النظافه بهم علي مدار اليوم وتأمين تلك الحدائق والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظه ، كما وجه لكافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف اعمال النظافه ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الحدائق العامة .