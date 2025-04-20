شاب ينهي حياته شنقا داخل منزله في العسيرات بسوهاج

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، واقعة مؤسفة، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته شنقًا داخل منزله، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الجثة لشاب يدعى "عبد الرحمن خ.م.ا"، 26 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، حيث عُثر عليه معلقًا من جنش حديدي بسقف غرفة بالطابق الثاني من منزله.

وبمناظرة الجثمان، تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي.

وبسؤال والده، 55 عامًا، فني بأحد المصانع، ومقيم بذات الناحية، أفاد بأن نجله أقدم على الانتحار نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، مؤكدًا نفيه لوجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.