محافظ سوهاج يزور المطرانيات لتهنئة للأقباط بعيد القيامة

قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة مشددا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

استهل "سراج" جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة.

والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، وكان في استقبالهم أصحاب النيافة الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

عيد الميلاد

وقدّم المحافظ التهنئة لكافة الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن “الشعب المصري نسيج واحد”.

وأشار إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج ومرافقوه زياراتهم لتشمل عددًا من المطرانيات الأخرى في مراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، تأكيدًا على دعم روح المحبة بين أبناء الوطن.