قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: بوتين لم يصدر أوامر بتمديد هدنة عيد الفصح في أوكرانيا
رسمياً خلال أيام .. إزاي أعمل التوقيت الصيفي 2025؟
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بقضية فض رابعة لجلسة 18 مايو
بابا الفاتيكان: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "تولد الموت والدمار"
الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد القيامة بـ 50 كنيسة
أخبار السيارات| مرسيدس تقدم إصدارا محدودا لـ جي كلاس ..مواصفات نيسان صني 2026 الجديدة
دور محوري للقطاع الخاص.. توجيهات رئاسية جديدة للحكومة.. تفاصيل
توجيه رئاسي بـ نهضة التعليم.. والحكومة تركز على المجالات التكنولوجية
الطيران الفيدرالي الأمريكي يمنح مصر للطيران للصيانة شهادة تجديد الاعتماد
وفاة زوج الإعلامية سناء منصور
شوبير : الأهلي نجح في استعادة شخصيته الإفريقية أمام صن داونز
ميار شريف تفوز ببطولة فيلا دي مدريد المفتوحة للتنس وتواصل التألق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يزور المطرانيات لتهنئة للأقباط بعيد القيامة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة عدد من المطرانيات بسوهاج وأخميم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة مشددا على روح المحبة والوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

استهل "سراج" جولته بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الجمهورية، ثم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة.

والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية أخميم، وكان في استقبالهم أصحاب النيافة الأنبا توما مطران الكاثوليك، والأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس والأنبا بسادة مطران أخميم، والقس مايكل بالكنيسة الإنجيلية، إلى جانب عدد من الآباء والكهنة والمواطنين.

عيد الميلاد  

وقدّم المحافظ التهنئة لكافة الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن “الشعب المصري نسيج واحد”.

وأشار إلى أن هذه المناسبات تمثل فرصة متجددة لتأكيد عمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس قيم التسامح والمحبة التي يتميز بها المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يواصل محافظ سوهاج ومرافقوه زياراتهم لتشمل عددًا من المطرانيات الأخرى في مراكز جرجا، والبلينا، وطهطا، وطما، والمراغة، تأكيدًا على دعم روح المحبة بين أبناء الوطن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج عيد القيامة عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

شهادات الادخار

بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوك

أسعار الدواجن - أرشيفية

هبوط في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوجه باستبدال رسوم الجهات والهيئات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح

دولار أمريكي

رسميا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

جمال صالح

بعد تدهور حالته الصحية .. فنان شهير ينتهي به المطاف في دار المسنين | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

أحمد سامي

الرمادي في الصورة.. خلاف في مجلس سموحة حول خليفة أحمد سامي

شوبير

عايز الناس تمسك الخشب .. أحمد شوبير يشيد بنجم الأهلي

مانشستر يونايتد

وولفرهامبتون يهزم مانشستر يونايتد 1-0 في الدوري الإنجليزي

بالصور

أسما إبراهيم تتألق ببدلة رمادي في أحدث جلسة تصوير بدبي.. صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

رسمياً خلال أيام .. إزاي أعمل التوقيت الصيفي 2025؟

تطبيق التوقيت الصيفي 2025
تطبيق التوقيت الصيفي 2025
تطبيق التوقيت الصيفي 2025

انسداد شرايين الرقبة قد لا يستدعي تدخلا جراحيا .. دراسة تكشف

علاج دوائي فعّال لإنسداد شرايين الرفبة
علاج دوائي فعّال لإنسداد شرايين الرفبة
علاج دوائي فعّال لإنسداد شرايين الرفبة

شكل الرنجة والفسيخ الفاسد .. 9 علامات واضحة

شم النسيم 2025
شم النسيم 2025
شم النسيم 2025

فيديو

جمال صالح

تعب من الوحدة.. فنان شهير يقرر الإقامة بدار المسنين| الحكاية كاملة

علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا

بعد 3 سنين جواز وطفل .. علي غزلان وفـرح شعبان اتطلقوا تاني

أحمد داش - روبي

بيقلد روبي.. موقف طريف لـ أحمد داش ورد فعل مفاجئ للفنانة

زواج سلاف فواخرجي من بشار الأسد

ما عزمنا حدا … سلاف فواخرجي تعلق على زواجها من بشار الأسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد