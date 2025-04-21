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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حلم رئيس الفيفا.. هل يقود رونالدو ومحمد صلاح الأهلي في كأس العالم للأندية؟

رونالدو وصلاح
رونالدو وصلاح
خالد يوسف

أثار تصريح رئيس تحرير صحيفة ماركا الاسبانية واسعة الانتشار، حول امكانية ظهور الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، العديد من علامات الاستفهام، وكذلك لمس جانب خاص عند جماهير الأهلي، بعد أن جاء بالتصريح أن رونالدو لن يكون ضمن فريق الهلال السعودي، وهو ما يتمناه جمهور الأهلي، أن يلعب رونالدو في صفوف الأحمر في هذه البطولة، التي أكد رئيس الاتحاد الدولي فيفا بشأنها أنه يتمنى أن يرى رونالدو في كأس العالم للاندية.

تصريحات مثيرة حول خوض رونالدو كأس العالم للأندية

قال رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو يحلم بمشاركة النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو بكأس العالم للأندية. 


وأضاف رئيس تحرير صحيفة ماركا خلال مداخلة بقناة السعودية أول أمس السبت: "رونالدو قد يتواجد بكأس العالم للأندية، والأكيد حال تواجده لن يكون بقميص الهلال السعودي، وقد تكون هناك دعوة خاصة لكريستيانو رونالدو لمشاركة مع أحد الفرق بالبطولة".

وأشار دياز إلى أن رئيس فيفا يحلم بتواجد رونالدو بالبطولة كرقصة أخيرة له، قائلاً: "بعض الأحلام قد تتحقق، خاصة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في البطولة، مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي".

جماهير الاهلي تُمني النفس بانضمام كريستيانو

مع تصريحات رئيس تحرير صحيفة ماركا الاسبانية، بدأت جماهير الاهلي تُمني النفس برؤية رونالدو رفقة فريق الأهلي في كأس العالم للاندية، خاصه بعدما انتشرت أقاويل خلال الفتره الماضية، تفيد بأن النجم المصري محمد صلاح وضع شرطا في تعاقده مع ليفربول، بان يتم السماح له بخوض مباريات كأس العالم للاندية برفقة النادي الأهلي، وهو ما جعل البعض يضعون خططا للمباريات، بأن يقود محمد صلاح الجانب الأيمن للفريق، ورونالدو الجانب الأيسر، وبالتالي يكون في استطاعة الأهلي تقديم مباريات عالمية تليق بمستوى النجمين.

وانتشرت في الأيام الماضية بعض الأقاويل عن احتمالية تعاقد النادي الأهلي مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي في فترة نهائيات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل.

هل يواجه رونالدو منافسه اللدود ميسي في الافتتاح؟ 

ومن المقرر إقامة مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

وأوقعت القرعة عملاق القارة الإفريقية في المجموعة الأولى، مع كل من "بالميراس وبورتو وإنتر ميامي"، علمًا بأنه سيخوض مباراة الافتتاح في مواجهة الفريق الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي وسواريز.

مفاجأة صادمة رونالدو محمد صلاح الاهلي كأس العالم للأندية صحيفة ماركا الاسبانية

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