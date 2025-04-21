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خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة
خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة
أحمد عفيفي

بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين 7"، الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، يتزايد البحث من قبل الكثيرين عن تفاصيل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025.

شقق الإسكان الاجتماعي 

تشمل المرحلة الأولى من الطرح الجديد لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بنظام أسبقية الحجز.

موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 

يبدأ التقديم على المرحلة الأولى من شقق الإسكان الاجتماعي 2025 عبر بنك التعمير والإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل من 21 مايو حتى 4 يونيو 2025، وسيتم فرز طلبات المتقدمين لتحديد المستوفين للشروط، يلي ذلك فترة تظلمات للمستبعدين.

وستتاح فترة 10 أيام للعملاء المقبولين لاختيار وحدة محددة من خلال موقع إلكتروني مخصص، سيتم إرسال تفاصيله عبر رسائل نصية للمؤهلين.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- شهادة دخل معتمدة وحديثة توضح صافي الدخل الشهري «من جهة العمل أو محاسب قانوني لأصحاب الأعمال الحرة».

- إيصال مرافق حديث «كهرباء، مياه، أو غاز» لمحل الإقامة الحالي.

- قسيمة زواج مميكنة للمتزوجين.

- برنت تأميني إن وجد، يوضح الاشتراكات التأمينية.

- صور شهادات ميلاد الأطفال للأبناء القصر «إن وجدوا».

- صور بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة «سارية».

- إيصال سداد مقدم الحجز "50، 000 جنيه لمحدودي الدخل، 100، 000 جنيه لمتوسطي الدخل".

- إيصال سداد كراسة الشروط “300 جنيه + 355 جنيه رسوم إدارية”.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع بخط اليد.

- استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة (محدودي أو متوسطي الدخل) والمدينة المطلوبة.

أماكن وحدات شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وتوجد وحدات من شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترا مربعا، في الأماكن التالية:

- حدائق العاصمة.

- بدر.

- 6 أكتوبر.

- حدائق أكتوبر.

- العاشر من رمضان.

- 15 مايو.

- رشيد.

- العلمين الجديد.

- بني سويف الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- ناصر غرب أسيوط.

- أسوان الجديدة.

- محافظة الدقهلية.

- محافظة دمياط.

- محافظة البحر الأحمر.

- محافظة المنيا.

- محافظة مطروح.

المرحلة الثانية من شقق الإسكان الاجتماعي

وتشمل المرحلة الثانية من الطرح الجديد لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الأخضر.

موعد التقديم على المرحلة الثانية من شقق الإسكان الاجتماعي 2025

ويبدأ التقديم على المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7، في 8 يوليو حتى 7 أغسطس 2025.

والتقديم على المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7، سيكون بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، وهي موجهة للعملاء السابق تقدمهم بإعلان «سكن لكل المصريين 5» ولم يحالفهم الحظ بشرط توافقهم مع شروط الإعلان الجديد.

مقدم الحجز ومدة السداد

ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه لمحدودي الدخل و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، بشرط ألا يتجاوز دخل الفرد 12 ألف جنيه شهريًّا لمحدودي الدخل، و20 ألفًا لمتوسطي الدخل، و25 ألفًا للأسرة.

ويتيح الإعلان تمويلاً عقاريًا بفائدة 8% سنويًّا لمحدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل، على فترات سداد تصل إلى 20 عامًا.

خطوات الحجز وحدات سكن لكل المصريين 7

- تسجيل بيانات الحجز.

- رفع الاستمارة.

- الإقرار من خلال موقع إلكتروني مخصص.

- الاطّلاع على كراسة الشروط التي تتضمن جميع تفاصيل السداد والمصاريف الإدارية.

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