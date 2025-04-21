قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة ثقيلة لنيويورك تايمز: وزير الدفاع الأمريكي نشر معلومات حساسة ضمت زوجته وشقيقه
حاصلة على الابتدائية.. التحريات تكشف مفاجآت عن سارة خليفة صاحبة مصانع المخدرات
وزير الأوقاف يتفقد التطوير بمستشفى الدعاة ويوجه بتعزيز الخدمات الطبية
مكنشي في الفورمة.. تقييم «صادم» لـ محمد صلاح أمام ليستر سيتي
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس رسميًا
كريم محمود عبد العزيز: يلا بقى نرجع نزعل ونشيل ونفضح ونعري بعض
بشرى سارة| صرف معاشات مايو 2025 مبكرا وزيادة جديدة في الطريق .. تفاصيل هامة
هل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلة
ما هي قصة شم النسيم؟.. 7 أسرار عن الاحتفال بهذا اليوم
شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح موعده الأصلي وأفضل 4 أعمال مستحبة فيه
أظهر وجهه القبيح.. سموتريتش: لا حل لغزة سوى الاحتلال والحكم العسكري
أسعار الذهب في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلة

حكم الاحتفال بشم النسيم
حكم الاحتفال بشم النسيم
شيماء جمال

ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية. 

 قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى ان شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع؛ بالترويح عن النفوس، وصلة الأرحام، وزيارة المنتزهات، وممارسة بعض العادات المصرية القومية؛ كتلوين البيض، وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا:

فبعضها مما حث عليه الشرع الشريف ورتب عليه الثواب الجزيل؛ كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.

ماذا كان يفعل عمرو بن العاص يوم شم النسيم

وأشارت إلى ان الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه -والي مصر من قِبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- كان يخطب المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع؛ وذلك في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع؛ كما أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف".

الاحتفال بشم النسيم لا علاقة له بالأديان

وأوضحت أن الأصل في موسم "شم النسيم" أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان؛ فقد كان معروفًا عند الأمم القديمة بأسماء مختلفة وإن اتحد المسمَّى؛ فكما احتفل قدماء المصريين بشم النسيم باسم "عيد شموس" أو "بعث الحياة": احتفل البابليون والآشوريون "بعيد ذبح الخروف"، واحتفل اليهود "بعيد الفصح" أو "الخروج"، واحتفل الرومان "بعيد القمر"، واحتفل الجرمان "بعيد إستر"، وهكذا.

ولم يكن من شأن المسلمين أن يتقصدوا مخالفة أعراف الناس في البلدان التي دخلها الإسلام ما دامت لا تخالف الشريعة، وإنما سعوا إلى الجمع بين التعايش والاندماج مع أهل تلك البلاد، مع الحفاظ على الهوية الدينية.

ولَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم؛ وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

وهذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.

وكشفت عن أن ما يقال من أن مناسبة "شم النسيم" لها أصولٌ مخالفةٌ للإسلام، فهذا كلامٌ غير صحيح ولا واقع له؛ إذ لا علاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية، لا في أصل الاحتفال ولا في مظاهره ولا في وسائله، وإنما هو محض احتفال وطني قومي بدخول الربيع؛ رُوعِيَ فيه مشاركة سائر أطياف الوطن، بما يقوي الرابطة الاجتماعية والانتماء الوطني، ويعمم البهجة والفرحة بين أبناء الوطن الواحد، والسلوكيات المحرمة إنما هي فيما قد يحدث في هذه المناسبة أو غيرها من سلوكيات يتجاوز بها أصحابها حدود الشرع أو يخرجون بها عن الآداب العامة] .

حقيقة تحريم الإفتاء الاحتفال بشم النسيم

ونوهت انه لا وجود على الإطلاق في فتاوى دار الإفتاء المصرية منذ إنشائها إلى الآن، ما  يحريم الاحتفال بشم النسيم-،  بل جميع الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية واضحة في إباحة الاحتفال بشم النسيم والمشاركة فيه شرعًا؛ سواء في ذلك الفتوى الصادرة في عهد المفتي الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، برقم 314 لسنة 2001م، أو الفتوى الصادرة في عهد المفتي السابق فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، برقم 212 لسنة 2012م، أو الفتوى الصادرة برقم 208 لسنة 2017م، والتي سبق إيرادُها بتمامها.

هل يجوز الاحتفال بشم النسيم حكم الاحتفال بشم النسيم حقيقة تحريم الإفتاء الاحتفال بشم النسيم ماذا كان يفعل عمرو بن العاص يوم شم النسيم شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

المضبوطات

10 ساعات تحقيقات.. تفاصيل اعترافات عصابة البودر بقيادة سارة خليفة ومتهم يفضح الجميع

سقوط عصابة سارة خليفة

سارة خليفة في قبضة الأمن.. سر الـ 200 كيلو بودر و مصانع المخدرات السرية

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ خلال ساعات

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه

مرموش وجيلان الجباس

بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش

الدكتور محمد فياض داخل العناية المركزة

كسب تعاطف الملايين.. الظهور الأول لـ محمد فياض داخل العناية المركزة

الأهلي

صدمة للأهلي.. الفيفا يمنع إبرام عقود رعاية خاصة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان

الكاردينال كيفن فاريل: هذا آخر ما قاله البابا فرانسيس

أرشيفية

إسحق بريك: الجيش الإسرائيلي مني بهزيمة موجعة في غزة ولم يحقق أهدافه

الحدود السورية مع الجولان المحتل

قوة إسرائيلية تنفذ عملية توغل مفاجئة في قريتي العشة والأصح بريف القنيطرة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: دليلك الصحي في شم النسيم من حماية أسنانك إلى خفض الكوليسترول وتناول الفسيخ بأمان

الأسنان
الأسنان
الأسنان

أكلات شم النسيم.. طريقة عمل سلطة التونة بالبيض

سلطة التونة بالبيض :-
سلطة التونة بالبيض :-
سلطة التونة بالبيض :-

عمرها 36 عاما.. سيارة باتمان الأصلية معروضة للبيع

باتموبيل
باتموبيل
باتموبيل

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان في شم النسيم

نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم
نصائح للقضاء على بكتيريا الأسنان فى شم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد