أسعار اللحوم والدواجن والبيض في منافذ وزارة التموين

تشهد المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استقرارًا في أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر أبريل 2025، في ظل جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم.

وفيما يلي أحدث الأسعار:

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

اللحم الكندوز الطازج (صغير السن): 285 جنيهًا للكيلو.

اللحم البلدي الطازج: 310 جنيهات للكيلو.

اللحم الهندي المجمد: 195 جنيهًا للكيلو.

اللحم السوداني الطازج: 285 جنيهًا للكيلو.

اللحم السوداني المجمد: 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض في منافذ وزارة التموين

الدواجن المجمدة: تم تخفيض السعر من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا للكيلو.

طبق البيض (30 بيضة): تم تخفيض السعر من 150 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.

تأتي هذه الأسعار في إطار خطة وزارة التموين لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة مرتفعة بأسعار تنافسية، وذلك من خلال المجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة على مستوى الجمهورية.