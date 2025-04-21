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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا قاتلًا على أتلتيك بلباو بهدف دون رد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وجاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد، عن طريق فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 90+3.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 57 نقطة.

ويتربع برشلونة الذي يقوده المدرب الألماني هانز فليك على قمة الليجا برصيد 73 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة - 73 نقطة

2- ريال مدريد - 69 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 63 نقطة

4- أتلتيك بلباو - 57 نقطة

5- فياريال - 58 نقطة

6- ريال بيتيس - 48 نقطة

7- ريال مايوركا - 44 نقطة

8- سيلتا فيجو - 43 نقطة

9- ريال سوسيداد - 42 نقطة

10- رايو فاليكانو - 41 نقطة

11- أوساسونا - 41 نقطة

12- خيتافي - 39 نقطة

13- إسبانيول - 38 نقطة

14- فالنسيا - 38 نقطة

15- إشبيلية - 37 نقطة

16- جيرونا - 34 نقطة

17- لاس بالماس - 32 نقطة

18- ألافيس - 31 نقطة

19- ليجانيس - 29 نقطة

20- بلد الوليد - 16 نقطة.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني 2023-2024، كما يتربع الملكي على عرش الأكثر تتويجًا بقب الليجا برصيد 36 نقطة.

ويحل برشلونة في المرتبة الثانية بـ27 لقبًا، يليه أتلتيكو مدريد بـ11 لقبًا.

ريال مدريد أتلتيك بلباو الدوري الإسباني ترتيب الدوري الإسباني برشلونة

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