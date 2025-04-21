بايدن : البابا فرانسيس "أحد أهم القادة في عصرنا"





نعى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، في بيان له اليوم الاثنين، البابا الراحل فرانسيس، ووصفه بأنه “بابا الشعب.. نور الإيمان والأمل والحب”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر بايدن: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا أنا وجيل نبأ وفاة قداسة البابا فرنسيس.. لقد كان مختلفًا عن كل من سبقه".

وقال بايدن "سيُذكر البابا فرنسيس كواحد من أبرز قادة عصرنا، وقد ارتحتُ لمعرفته".

وأشاد بايدن، ثاني كاثوليكي يتولى رئاسة الولايات المتحدة، بالبابا فرانسيس لجهوده في مساعدة المهمشين وفي قضايا مثل السعي إلى السلام ومكافحة تغير المناخ.

ومنح بايدن البابا وسام الحرية الرئاسي وقد فعل ذلك عن بُعد بعد إلغاء رحلة للقاء البابا في الفاتيكان بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا.

وسبق ووصل بايدن إلى ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير بعد أن أمضى عيد الفصح هناك.