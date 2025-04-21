هدوء غير معتاد.. شوارع سوهاج خالية في شم النسيم

شهدت شوارع محافظة سوهاج، اليوم "الإثنين"، هدوءًا غير معتاد بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم، حيث خلت الميادين الرئيسية والشوارع العامة من حركة المواطنين، وبدت المدينة وكأنها تنعم بيوم عطلة تام، وسط أجواء من السكون والفراغ.

ورصدت جولة ميدانية خلو الميادين الحيوية مثل ميدان الثقافة، وميدان العارف، وشوارع الكورنيش الشرقي والغربي، من المارة والسيارات، بينما أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها منذ الصباح الباكر.

ويعكس هذا المشهد التزام الأهالي بقضاء يوم الإجازة داخل المنازل أو السفر إلى القرى والنجوع لقضاء الوقت مع العائلة.

اجواء شم النسيم بسوهاج

وبدت مواقف المواصلات الداخلية هادئة، وسط انخفاض ملحوظ في عدد الركاب وحركة سيارات الأجرة، في حين استمر انتشار رجال المرور لتأمين الطرق وتنظيم الحركة، تحسبًا لأي طارئ.

وأكد عدد من الأهالي أن هذا الهدوء بات ظاهرة معتادة خلال الأعياد الرسمية، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ورغبة المواطنين في الابتعاد عن الزحام والبقاء في أجواء هادئة مع أسرهم، بينما فضل آخرون الذهاب إلى الحدائق العامة على أطراف المدينة أو زيارة المقابر كعادة متوارثة في هذا اليوم.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في المناطق الحيوية والميادين العامة، وتم تعزيز نقاط التفتيش والمتابعة، لضمان سلامة المواطنين، فيما تواجدت فرق الإسعاف والطوارئ تحسبًا لأي حالات صحية مفاجئة.

يذكر أن محافظة سوهاج تُعد من المحافظات التي تشهد طابعًا ريفيًا في الاحتفالات، حيث يفضل أغلب السكان قضاء الأعياد في الأجواء العائلية بعيدًا عن صخب المدينة، وهو ما انعكس بوضوح في شوارعها اليوم، التي بدت وكأنها تنعم بساعات من الصمت التام.