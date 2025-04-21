تخصيص 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض للصحفيين

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة.

خلال اللقاء.. أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان احترامه للصحفيين، ودور الصحافة المهم في التنوير، والتوعية، ومساندة الدولة المصرية في كل مشروعاتها القومية والحيوية في مختلف المجالات.

من جانبه.. أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه بحث مع وزير الإسكان كيفية توفير عدد كاف من الشقق السكنية والأراضي المخصصة للإسكان، بما يتناسب مع احتياجات الزملاء الصحفيين بمختلف الشرائح، وفي المحافظات المختلفة.

في ختام اللقاء، وافق المهندس شريف الشربيني على تخصيص 1500 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، و328 قطعة من الأراضي السكنية، بما يسمح باستفادة 1828 من أعضاء نقابة الصحفيين من هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة، حيث تمت مراعاة التنوع الجغرافي والتنوع في الأسعار بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين لكل الصحفيين في المحافظات المختلفة.