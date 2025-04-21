أعراض الحساسية الصدرية ومخاطر غير متوقعة عند تأخر الاكتشاف

تعد الحساسية الصدرية من المشكلات الصحية الشائعة بين عدد كبير من الأشخاص لذا من المهم معرفة أعراضها واكتشافها سريعا .

ووفقا لما جاء في موقع allergyasthmanetwork نكشف لكم أهم أعراض الحساسية الصدرية والربو.

أعراض الحساسية



تختلف أعراض الحساسية من شخص لآخر ويمكن أن تختلف المادة التي تسبب رد الفعل التحسسي أيضًا.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

العطس والحكة أو انسداد الأنف أو سيلانه (التهاب الأنف التحسسي)

حكة حول الأنف أو الفم أو العينين أو سقف الفم

حكة، احمرار، دماع أو تورم في العينين (التهاب الملتحمة التحسسي)

تورم الوجه، تورم الشفاه، اللسان (الوذمة الوعائية)

حكة الجلد

طفح جلدي (التهاب الجلد التماسي التحسسي، الأكزيما )

خلايا النحل

سعال

الصفير

ضيق في التنفس

صداع

الغثيان والقيء

نوبة ربو حادة

الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد)

يمكن أن تؤدي الحساسية غير المعالجة أيضًا إلى ما يلي:

احتقان الأنف

صداع

التهاب الحلق

التنقيط الأنفي الخلفي

ضعف حاسة الشم

التهابات الجيوب الأنفية (وتسمى أيضًا التهاب الجيوب الأنفية)

التهابات الأذن

الانتفاخات أو الهالات السوداء تحت العينين

تعب

