قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين الإسرائيلي.. أعضاء في الكنيست يتظاهرون ضد نتنياهو
حكم تحديد النسل في الإسلام وشروطه.. دينا أبو الخير تجيب
الأولمبية الدولية تخاطب أشرف صبحي بسرعة إطلاعها على تعديلات قانون الرياضة
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
صن داونز يصل القاهرة لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
بيراميدز يستعد للإطاحة بـ أورلاندو والوصول لأول مرة في تاريخه لنهائي إفريقيا
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
حالة الطقس غدا .. حر شديد ونشاط للرياح والأتربة
قضية البودر.. ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة
الإسكندرية تعلن تصنيف الشواطئ وأسعار الدخول لصيف 2025
مانشستر يونايتد يستهدف صفقة هجومية من وولفرهامبتون
رسميا.. تأهل ليدز يونايتد وبيرنلي إلى البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الانقسام داخل حكومة نتنياهو يهدد استقرار إسرائيل

مظاهرات اسرائيل
مظاهرات اسرائيل
عادل نصار

علق الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، على التصريحات المتضاربة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حول أولويات الحرب في قطاع غزة، قائلا: "هذه التصريحات تعكس بوضوح حالة الانقسام الاستراتيجي داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أهداف الحرب ومداها"، مؤكداً أن التركيبة اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية تُغذي هذا الانقسام.


وأضاف الأسطل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة الحالية قائمة على تحالفات بين اليمين المتطرف وحزب "الليكود"، وتُدار وفق مصالح ضيقة تتعلق بالأحزاب الدينية الصغيرة التي تستغل تشدد الحكومة لابتزاز نتنياهو وتحقيق مكاسب خاصة.


وأردف، أن رئيس وزراء الاحتلال نفسه يسعى لإطالة أمد الحرب باعتبارها "طوق نجاة" له من قضايا الفساد التي تلاحقه وتُهدد مستقبله السياسي، خاصة بعد الخلافات العلنية مع رئيس جهاز الشاباك.


وتابع، أن اتهام مكتب نتنياهو لرئيس جهاز الشاباك بتقديم إفادة كاذبة إلى المحكمة العليا يعكس أزمة ثقة غير مسبوقة بين القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، وهو ما يؤكد محاولات نتنياهو الدائمة لتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالحه الحزبية والشخصية، على حساب الاستقرار العام في دولة الاحتلال.


وحذر الأسطل من خطورة التحريض الممنهج الذي يتعرض له رئيس جهاز الشاباك والمعارضة الإسرائيلية من قبل اليمين المتطرف.


ولفت، إلى تشابه الأجواء الحالية مع تلك التي سبقت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، ما ينذر بإمكانية اندلاع موجة عنف داخلي أو حتى تنفيذ عمليات اغتيال سياسية جديدة.


وأكد، أنّ استمرار حالة الانقسام داخل مؤسسات الحكم في إسرائيل، وغياب موقف موحد تجاه الحرب في غزة، يُهددان بإشعال مزيد من التوتر الداخلي، مشدداً على أن الحل الوحيد يكمن في ممارسة المجتمع الدولي لضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو لوقف العدوان والامتثال للقوانين الدولية.

اسرائيل الصحفيين القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

د. عباس شومان

ضربوا أخوهم المتوفى | شومان يعلق على فيديو مال البنات الصادم

الطيب المزياني

بديل زيزو .. أرقام صادمة لـ الطيب المزياني صفقة الزمالك المحتملة

بعد إساءتها لـ المصورين. آية سماحة تعتذر: الصحفيون شركاء النجاح

تصرّف غير متوقع من آية سماحة بعد إساءة زوجها للصحفيين في جنازة سليمان عيد

ترشيحاتنا

غزة

صفقة الأسرى في مهب الريح.. إسرائيل تصعّد وحماس تُصر على اتفاقات تنهى الحرب

صورة ارشيفية

أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز

صراع لا يعرف الهدوء بين روسيا وأوكرانيا

عيد الفصح تحت القصف.. صراع لا يعرف الهدوء بين روسيا وأوكرانيا

بالصور

تحذير عاجل: طهى اللحوم بهذه الطرق يسبب السرطان

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

بخطوات سهلة.. تخلص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق

بخطوات سهلة.. تخلّص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق
بخطوات سهلة.. تخلّص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق
بخطوات سهلة.. تخلّص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق

فوائد المشاط للشعر المصبوغ.. حماية طبيعية ولمعان صحي

فوائد المشاط للشعر المصبوغ
فوائد المشاط للشعر المصبوغ
فوائد المشاط للشعر المصبوغ

مي الغيطي تنشر جلسة تصوير مع زوجها البريطاني

زواج مي الغيطي
زواج مي الغيطي
زواج مي الغيطي

فيديو

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المؤلف محمد عبد القوي

محمد عبد القوي: مسلسل أهل الخطايا رصد شخصيات واقعية بالمجتمع

الفروسية

وادى الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع .. فيديو

فوائد الخس في شم النسيم

فوائد مذهلة لتناول الخس بعد الفسيخ والرنجة في شم النسيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد