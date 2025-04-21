كبرتوا الموضوع.. إسلام فوزي يطمئن جمهوره عن حالته الصحية

طمأن البلوجر إسلام فوزي، متابعيه عن حالته الصحية في فيديو شاركه عبر حسابه على فيسبوك.

وأكد أنه بخير وصحة جيدة وقال إسلام فوزي: “أنا كنت مهبط وعندي شوية دوخة نتيجة ضغط الشغل والتوتر”.

وتابع: “الناس كبرت الموضوع وتعب شوية زي أي حد بيتعب بيروح يعمل فحوصات في المستشفى”.

وكانت قد طالبت ياسمين عبيد، زوجة صانع المحتوى إسلام فوزي من جمهوره الدعاء له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتبت "ياسمين عبيد" عبر خاصية استوري على"إنستجرام": "فضلاً وليس أمراً دعوة حلوة لإسلام بالشفاء العاجل يارب وأن ربنا يطمنا عليه لسه بنعمل فحوصات عشان نطمن عليه".

وتابعت: "شكرا لكل الناس اللي بعتت واتكلمت وآسفين أن مش قادرين نرد على كل الرسايل والمكالمات عشان نطمنكم بس إن شاء الله خير وهيبقى فلة ويرجع لكل الناس اللي بتحبه ومفتقداه".