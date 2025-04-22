أخبار بني سويف| المحافظ يتابع الحدائق والمتنزهات ويكلف رؤساء المدن بتكثيف الحملات على الأسواق

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي.

محافظ بني سويف يتابع الحدائق والمتنزهات خلال احتفالات شم النسيم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاثنين ،عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم وأعياد الربيع، وللتأكد من توافر سبل الراحة للمترددين عليها، ومستوى تجهيزها والنظافة العامة بها، حيث رافقه خلال الجولة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف،محمد جبر معاون المحافظ ، ومسؤولو الحدائق والإشغالات بالوحدة المحلية .

وحرص المحافظ على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بالحدائق والمتنزهات العامة،والتي تشهد إقبالًا من مختلف الفئات والأعمار من الأسر والشباب والأطفال ممن توافدوا منذ الصباح،للاحتفال بشم النسيم رغم حرارة الجو ،مقدما التهنئة للمواطنين، واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة وغيرها من الخدمات والمطالب والتي وجه مكتبه بتسجيلها لدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل لها.

جولة مفاجئة لمتابعة إجراءات الأمان والسلامة للمعديات النهرية ببني سويف

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لاستعدادات الجهات المعنية لتأمين حركة المواطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية لتفقد عدد من المعديات النهرية بعدد من المراكز المطلة على نهر النيل، وذلك للوقوف على مدى التزام الجهات المختصة بتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة بالمعديات، خاصة مع تزايد الإقبال من المواطنين خلال فترة الأعياد.

وخلال جولته بمركزي ناصر وببا، رافق السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو إدارة النقل النهري والإنقاذ النهري، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المعديات لمتابعة التزام العاملين بها بالتعليمات، والتأكد من توافر عناصر الأمان، مثل وسائل الإنقاذ، وتطبيق الحمولة المحددة، وسلامة التراخيص، وجاهزية المعديات من الناحية الفنية والهندسية.

محافظ بني سويف لـ رؤساء المدن: تكثيف الحملات على الأسواق في شم النسيم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين والوحدات المحلية، لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أية مخالفات قد تمس سلامة المنتجات أو تمثل استغلالًا للمواطنين في ظل الإقبال المتزايد على شراء السلع الغذائية خلال هذه المناسبة.

وتابع المحافظ الجهود التي كلف الوحدات المحلية بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ حملات مكثفة على مستوى مراكز المحافظة، استهدفت المرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك واللحوم المصنعة والمجمدة والمعلبة، خاصة تلك المرتبطة بموسم شم النسيم مثل الفسيخ والرنجة، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.