مخابز ومواد البترولية.. 300 محضر مخالفات تموينية بأسواق بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحال والأنشطة التجارية.

الحملات الرقابية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري والصحة،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام التموين،توجيه عشرات الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البترول،أسفرت عن تحرير 300محضرا لمخالفات متنوعة،منها 200محضرا لمخالفات بالمخابز "نقص الوزن ،عدم مطابقة المواصفات، تجميع وتصرف في الحصة، عدم وجود ميزان وسجلات"، بجانب 86محضرا لمخالفات بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية سارية،و14محضراً لمحطات وقود ومستودعات.