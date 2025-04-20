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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ قيادات وأبناء الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

زار اليوم، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددا من الكنائس والأديرة بالمحافظة لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد أبريل 2025، وبحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من رجال الدين الإسلامى من قيادات وعلماء ومشايخ الأوقاف والأزهر وأعضاء البرلمان من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ المحافظ، جولته بزيارة أديرة مركز ناصر، إذ تقدم بالتهنئة لنيافة القمص باسيليوس،الأنبا بولا بدير الأنبا بولا،ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا انطونيوس،على رأس جمع من الآباء والكهنة والقساوسة بالديرين،الذين عبروا عن سعادتهم بمشاركة أخوتهم في العيد، وتقديرهم لمحافظ بني سويف وحرصه الدائم على التواجد معهم في كل المناسبات ومشيدين بالمجهود الكبير الذي يبذله رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل أن يحيا كافة أبناء الوطن في أمن وسلام واستقرار

واستكمل المحافظ جولته بالكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، لتهنئة أبناء الطائفة الإنجيلية ، وكان في استقباله القس أسامة مسؤول الكنيسة، الذي أعرب عن تقديرهم لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الطيبة وحرصه على تقديم التهنئة بعيد القيامة الذي يحمل في طياته العديد من الرسائل الهامة والتي تشتمل على أهمية ووجوب الاتحاد ووحدة الشعب باعتبارها المانع الحصين ضد كل دعاوى الفرقة وتحمل أيضا رسالة محبة وتواضع، وأن أهم ماأوصى به المسيح أن القوة ليست في الانتقام والظلم ولكن القوة الحقيقة في التسامح والغفران وكل المعاني النبيلة التي علمها السيد المسيح لتلاميذه من الحواريين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة والتواجد في مثل هذه المناسبات والأعياد، التي يعتز بها كثيرا، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية خاصة والطوائف المسيحية عامة ، مشيداً بالكلمة التي ألقاها الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية _أمس في الاحتفال الذي حضره بالقاهرة_ ركز فيها على أهمية توحيد صفوف وأطياف الشعب المصري خلف قيادته السياسية ، بصرف النظر عن أية فوارق أو اختلافات من أي نوع ، وأن تكتل الشعب المصري خلف قيادته كان بمثابة النجاح في اختبار إنساني فرضته تحديات وصراعات إقليمية ودولية ، مما برهن على وعي وحكمة أبناء الوطن وحرصهم على استدامة أمن واستقرار هذا الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت الجولة بزيارة محافظ بني سويف لمقرالكنيسة الكاثولوكية بميدان مولدالنبي،واستقبله:نيافة القمص بولس فهمي وكيل الكنيسة الكاثوليكية ببني سويف،حيث قدم المحافظ التهنئة بعيد القيامة المجيد ، متمنيا أن يكون عيد وبهجة وسعادة على كل المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، كان قد شهد مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانيتي ببا وبني سويف،في حضور لفيف من قيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والنقابات والأحزاب.

بني سويف محافظ بني سويف عيد القيامة المجيد

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