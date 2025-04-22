جراحة 12 ساعة.. جمال شعبان يروي تفاصيل معجزة طبية على يد أطباء الأزهر

علق الدكتور جمال شعبان على نجاح أطباء كلية طب الأزهر في رجوع الأمل لشاب تم قطع يده وإعادتها كما لو شئ لم يكن.

وكتب الدكتور جمال شعبان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عاشت جامعة الأزهر العريقة وكلية طب الأزهر الرائدة وعاش أطباء مصر، المعجزة حصلت في أوضة العمليات، والإيد رجعت والحمدالله! بعد جراحة استغرقت

ما يقرب من 12 ساعة متواصلة".

وتابع: "شاب صغير اتعرض لحادث مروع، الإيد اتقطعت بالكامل من عند الرسغ! وفي لحظة… الحلم اتكسر، والأمل ضاع، والدنيا اسودّت".

وأضاف: “لكنهم والحمدلله في قسم جراحة التجميل – كلية طب الأزهر، ما بيعرفوش كلمة “مستحيل”، نواب جراحة التجميل بالأزهر دخلوا في سباق مع الزمن، الحاله اتحجزت ودخلت على عمليات الطوارئ في أقل من نص ساعة، وتم إجراء عملية دقيقة جدًا”.

وأردف: " وصلوا فيها شرايين، أوردة، أعصاب، أوتار، عضلات، كله اتوصّل بإتقان، وكأن الإيد عمرها ما اتقطعت، وبفضل الله، وبإيدين أطباء مخلصين، وتحت توجيهات أساتذة عظماء، رجعوا الحياة لإيد كانت انتهت، رجعوا الإحساس، والحركة، والأمل".

وأكد: "دي مش قصة خيالية… دي قصة حقيقية من قلب مستشفى سيد جلال بطب الأزهر، وهتفضل علامة من ضمن علامات كتير في تاريخ القسم ، ودليل على اللي قدر أطباء من مصر في طب الأزهر يوصلوا له بإذن الله".

وتابع: "دي مش مجرد عملية، دي حياة رجع ليها الأمل، " والشكر موصول حقيقي “ لاصحاب الفضل اللي بيتعلموا ولسه بيتعلموا علي ايديهم ، باقة من أكبر أساتذة جراحة التجميل في مصر والوطن العربي”.

وقدم الشكر لكل من (اد/ طارق البانوبي ) استاذ جراحة التجميل بطب الازهر

وتحت توجيهات ودعم (اد/ محمد أسامة) استاذ مساعد جراحة التجميل بطب الازهر

وشكر خاص حقيقي للناس اللي تعبت وسهرت وبفضل الله ربنا اعانهم وكانوا سبب في إعادة الامل

د/ عبدالله السعدني مدرس م جراحة التجميل بالأزهر

"و الأطباء المقيمين بقسم جراحة التجميل "

د/ احمد عبدالحفيظ

د/ عمر جبريل

د / عبدالله ابو المجد

د/ احمد البحيري

د/ حسام التهامي

د/ السيد حسن

د/ محمد هريسه

وفريق التمريض والعمليات

وختم "ودائما كل الشكر للأزهر الشريف منارة العلم والايمان "

برئاسة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وطب الأزهر قلعة الطب التاريخية علي مر العصور " برئاسة اد /حسين أبو الغيط عميد كلية الطب جامعة الأزهر

وقدم شكر خاص لإدارة مستشفيات جامعة الأزهر اللي وقفوا بجانب الحالة لحظة بلحظة ووفروا جميع التسهيلات عشان الحالة تتحجز وتتلقي الرعايه الصحية.