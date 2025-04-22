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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنشيلوتي يقترب من مغادرة ريال مدريد.. والبرازيل تجهز لإعلانه مدربًا للسيليساو

أنشيلوتي
أنشيلوتي
إسراء أشرف

كشف تقرير صحفي إسباني عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد.

ورغم ارتباط اسمه بمغادرة الفريق الملكي مع نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تراجع الأداء وخروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وخسارة كأس السوبر الإسباني، إلى جانب تراجعه للمركز الثاني في ترتيب الليجا، فإن الصورة ما زالت غير محسومة.

وبحسب ما أورد موقع "ريليفو" الإسباني، فإن مستقبل أنشيلوتي بات شبه محسوم، مع وجود مؤشرات قوية على رحيله عن قلعة سانتياجو برنابيو مع نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن المدرب الإيطالي لن يقود ريال مدريد في كأس العالم للأندية المقبلة، التي ستقام في الولايات المتحدة خلال يونيو.

في سياق متصل، يواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تحركاته للتعاقد مع أنشيلوتي، حيث يثق في قدرته على قيادة منتخب "السيليساو" خلال مباراتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم، والمقررتين في 6 و9 يونيو المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد البرازيلي يرغب في حسم التعاقد مع أنشيلوتي في أسرع وقت، من أجل ضمان الاستقرار الفني والاستعداد المبكر لمونديال 2026.

وفي حال تعثرت مفاوضات التعاقد مع أنشيلوتي، يظل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، خياراً مطروحاً وبقوة لخلافته.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن النتائج الأخيرة لأنشيلوتي مع ريال مدريد عززت فرص رحيله، وقد يتم إعلان توليه تدريب البرازيل قبل حتى انطلاق كأس العالم للأندية في 18 يونيو.

أنشيلوتي ريال مدريد منتخب البرازيل البرازيل

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