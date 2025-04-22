محافظ الغربية يشدد على تكثيف أعمال التجميل للحفاظ على المظهر الحضاري

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كافة التراكمات ومخلفات احتفالات شم النسيم، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بجميع أنحاء المحافظة.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية، خلال متابعته للحملات، أن توجيهاته واضحة بضرورة استمرارية رفع كفاءة منظومة النظافة، مشدداً على ضرورة المرور الميداني المستمر ومتابعة كافة الملاحظات أولاً بأول لضمان سرعة التعامل معها وتحقيق رضا المواطنين.

وأضاف الجندي أن الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين مسؤولية تشاركية تتطلب تكاتف الجميع، موجهاً الشكر للعاملين بمنظومة النظافة لجهودهم المتواصلة، مطالبا بمضاعفة الجهود خاصة خلال الفترات التي تشهد تجمعات واحتفالات.

حملات نظافة عامة

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة حريصة على الظهور بالمظهر الحضاري الذي يليق بأبنائها وزوارها، مؤكدا على استمرار حملات النظافة والتجميل في كافة المراكز والمدن على مدار اليوم.

كما أكد اللواء أشرف الجندي أن تحسين البيئة العامة يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حملات المتابعة الميدانية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.