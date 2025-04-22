بعد تراجع النتائج.. ميلان يحسم مستقبل كونسيساو ويستعد لإقالته

حسم نادي ميلان مصير مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، حيث قررت إدارة النادي إقالته بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تراجع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، استقرت إدارة ميلان على إقالة كونسيساو في نهاية الموسم والتعاقد مع مدرب جديد.

يأتي هذا القرار في ظل عدم قناعة الإدارة بعمل كونسيساو على المستوى الفني، بالإضافة إلى الأزمات المتكررة التي نشبت بينه وبين اللاعبين في غرفة الملابس.

كان ميلان قد خسر أمام أتالانتا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي، ليواصل تراجعه في ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز التاسع قبل 5 جولات من النهاية.

ورغم هذا، ما زالت آمال الفريق الأوروبية قائمة، حيث يسعى للتأهل إلى الدوري الأوروبي من خلال الفوز بكأس إيطاليا.

ميلان يستعد لملاقاة جاره إنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا مساء غد، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.