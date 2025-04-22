عمار يا مصر.. رسالة حب من سلاف فواخرجي بعد الاحتفال بشم النسيم | صور

أعربت الفنانة سلاف فواخرجي عن سعادتها الكبيرة بعد احتفالها بأجواء عيد شم النسيم فى مصر رفقة عدد من النجوم.

وأعادت سلاف فواخرجي نشر منشور الفنانة إلهام شاهين الذى يحتوي على أبرز الصور الذى جمعتهما هذا اليوم ، وكتبت سلاف معلقة: "ثورة الحب المصرية … خلقت بقلبي سعادة لاتوصف بشكركم من قلبي عليها الي الشرف كون موجودة معكم وبينكم ، انتوا أهل حقيقيين وغاليين …

ودايما عمار يا مصر ودايما بالفرح يا أجدع ناس".

وفى وقت لاحق، شاركت الفنانة سلاف فواخرجي منشورا جديدا تشكر فيه الشعب المصري وفنانيه وفى نفس الوقت قدمت اعتذارا لكل من انزعج من منشوراتها الأخيرة حسب وصفها .

وكتبت منشورا من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، معلقة: "سأعود لأنشر ما كُتب عني ، ليس لأثبت شيئا على الإطلاق

فالمثبت لا يُثبت والمشروح لا يُشرح .

وإنما إعادة النشر هي كحق شكر لمن وقف معي سواء بالمنطق فقط أو بالمنطق والمحبة معاً ، وكلفوا أنفسهم عناء الاهتمام والكتابة والتعبير عن الحب …

واستكملت: “بداية شكرا لكل الأخوة في مصر وكافة الدول العربية فردا فردا ، وأشكر الظروف التي جعلتني أشعر بكل هذا الحب والدفء منهم ، وجعلتني أنتمي إليهم كأهل حقيقيين أكثر مما كنت ، والذين عبروا بشجاعة وقوة عن تضامنهم الجلي والصادق” …

وأعتذر ممن شُتم سواء على صفحتي والصفحات العامة ، أو حتى على حساباتهم الخاصة! بسبب دعمه لي

وماوصله من سُباب وإهانة وطعن وحتى تهديد !

بهدف ترهيبهم وحذف اي كلمة طيبة بحقي

ولتحريمهم تكرار الدعم لي …

منهم من تحمل وأشكره …

ومنهم من لم يستطع ، وأقدر له ذلك وأقول لهم صدقوني هؤلاء الذين يتبعون ثقافة الانتهاك والشتيمة يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الشعب السوري

فالشعب السوري راق كما تعلمون وليست هذه لغته ولايمكن لها أن تكون … صدقوني …

واختتمت، معلقة: "ولا بدّ من أشكر زملائي الفنانين والاعلاميين والمعنيين السوريين الذين اتصلوا بي وارسلوا لي وقدموا لي كل الحب وهو ليس بغريب عنهم ، واعتذروا مني لانهم لايستطبعون التعبير علنا خوفا ، منهم من كان داخل سوريا ، ومنهم من كان خارجها لكنه يخاف على أقاربه في الداخل ، ومنهم من لا يقدر على تبعات الحملات الاليكترونية التي بتنا نعرفها جميعا …

وأتفهم وأقدر وأشكر …

وأتمنى أن لايلوم أحد الفنانين السوريين … فهم في القلب قلبي وقلب كل الوطن العربي الذي وصلنا الى قلوب ناسه بفننا السوري وكنّا سفراء حقيقيين لاسم بلدنا.

شطب اسم الفنانة سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين، برئاسة النقيب مازن الناطور، قرارًا رسميًا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من عضوية النقابة، خلال جلسة مجلس النقابة المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025.

وجاء في نص القرار الذي حمل الرقم 24/ق، أن الشطب جاء استنادًا إلى المادة 58 من القانون رقم 40 لعام 2019، وتحديدًا البند الثاني الفقرة "ب"، وذلك على خلفية "إصرار الفنانة على إنكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري"، حسب ما ورد في الوثيقة الرسمية.

ونص القرار في مادته الثانية على تبليغ كافة الجهات المعنية بتنفيذه.