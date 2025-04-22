إلهام شاهين تهنئ داليا مصطفي بمناسبة عيد ميلادها

هنأت الفنانة إلهام شاهين الفنانة داليا مصطفي بمناسبة عيد ميلادها الذى أقيم أمس.

ونشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بداليا مصطفي والفنان محمود شاهين وزوجته من خلال حسابها الرسمي بـ"انستجرام، وكتبت معلقة: “الفنانة الصديقة داليا مصطفي كل سنة وانتي طيبة وعقبال ١٠٠ سنة صحة وسعادة وكل ما تتمنيه عيد ميلاد سعيد”.

داليا مصطفى تنتقد بعض الأعمال الفنية

من ناحية أخرى انتقدت الفنانة داليا مصطفى بعض الأعمال الفنية على المنصات، مؤكدة أنها تروج لأفكار لا تتناسب مع عاداتنا وتعاليم الدين، معربة عن استيائها من بعض الأعمال الفنية المعروضة على بعض المنصات الرقمية

أكدت "مصطفى"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه المنصات الرقمية التي تعرض بعض الأعمال الفنية تحمل أجندات بعيدة عن عادات المجتمع وتعاليم الدين، موضحة أن هذه الأعمال تروج لأفكار معينة وتعمل على فرضها كأمر طبيعي، مشيرة إلى أن المشاهد أصبح مطالبا بقبولها والتعامل معها دون اعتراض

وتابعت: "أنا شايفة أن الأعمال الفنية على بعض المنصات أجندة.. والخطورة الأكبر تكمن في تأثير هذه الأعمال على الأجيال الجديدة، حيث أصبح البعض منهم يرون هذه الأمور عادية دون إدراك خطورتها"، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الأسر في توعية الأبناء بالقيم الصحيحة، موضحة أنها تحاول دائمًا الحوار مع أبنائها لإيصال المفاهيم الصحيحة، مشددة على ضرورة الوعي بخطورة المحتوى الموجه، وضرورة تصدي المجتمع لمثل هذه الأفكار التي تتنافى مع القيم والأخلاق.