نعى نفسه قبل وفاته.. رحيل الحاج ممدوح أشهر منادي وفيات بالمحسمة في الإسماعيلية

في مشهد مؤثر هزّ قلوب أهالي قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، توفي الحاج ممدوح علي، أحد أبرز منادي الوفيات في المنطقة، بعد أن سجل مقطع فيديو ينعى فيه نفسه قبل وفاته.

كان الحاج ممدوح شخصية محبوبة في قريته، عرف بتفانيه في خدمة المجتمع المحلي من خلال إعلان أخبار الوفيات. وقد أثار الفيديو الذي سجله لنفسه قبل وفاته مشاعر الحزن والتأثر بين أهالي القرية، حيث عبّر فيه عن استعداده للقاء ربه، مما يعكس إيمانه العميق وقربه من الله.

تداول أهالي المحسمة الفيديو على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم لفقدان رجل كان جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المحلي. وقد أقيمت له جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من سكان القرية، الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة