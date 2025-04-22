وفاة الفنان السوري إلياس الناصر .. والنقابة تنعيه

نعى ريف دمشق لنقابة الفنانين السوريين رحيل الفنان إلياس الناصر، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة فنية طويلة قدّم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة في قلوب جمهوره وزملائه، وذلك نقلا عن فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين.





ونعته النقابة وقالت في بيان رسمي:

“ينعي إليكم فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين، وفاة الزميل الفنان إلياس الناصر… ليكن ذكره مؤبداً.”





ويُعد إلياس الناصر من الفنانين المعروفين في الوسط الفني السوري، وقد شارك في عدد من الأعمال المسرحية والدرامية التي حظيت باهتمام واسع، كما عُرف بين زملائه بروحه الطيبة وأخلاقه العالية.