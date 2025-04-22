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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيلينسكي: نرفض أي مقترح يؤدي إلى الاعتراف بسيادة روسيا على القرم

زيلينسكي
زيلينسكي
هاني حسين

قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه يرفض نرفض أي مقترح يؤدي إلى الاعتراف بسيادة روسيا على القرم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد زيلينسكي: "مستعدون لمحادثات مباشرة مع روسيا بعد وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، قالت القوات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، إن روسيا أطلقت 54 طائرة بدون طيار خلال هجوم ليلي، وفق ما ذكرت شبكة “العربية”.

وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت 38 طائرة مسيرة، فيما لم تصل 16 طائرة أخرى إلى أهدافها، على الأرجح بسبب إجراءات الحرب الإلكترونية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى لندن يوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار، في الوقت الذي يضغط فيه المسئولون الأوروبيون والأمريكيون من أجل وقف الحرب من قبل روسيا.

زيلينسكي اوكرانيا روسيا القرم اخبار التوك شو

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