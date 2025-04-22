قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطيران: إيركايرو قصة نجاح لقطاع الطيران المصرى .. والحكومة تؤمن بوجودها ودعمها
إنبي يقترب من نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على حرس الحدود
آثار جنوب سيناء تكشف تفاصيل بناء أول كنيسة في سانت كاترين سنة 330 ميلادية
علي جمعة: الأمة في حاجة ماسة إلى تكثيف جهود التقريب بين المذاهب
وكيل أوقاف جنوب سيناء: جبل التجلي مبارك مثل المسجد الأقصى والحرم المكي
آثار جنوب سيناء: شجرة العليقة موجودة منذ 3300 سنة على جبل سانت كاترين
25 عاما على إنشاء الشركة .. إيركايرو تعتزم وصول أسطولها الجوي إلى 80 طائرة
مفاعل الضبعة .. اكتمال اعمال الصبة الخرسانية للمرحلة الأولى لوعاء الاحتواء الداخلي
3 أيام متتالية .. تفاصيل أول عطلة مقبلة بعد إجازة شم النسيم
أحمد موسي: لدينا نباتات نادرة فى سانت كاترين غير موجودة فى العالم
مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الأفريقية .. ومركز مفاجئ للزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين الفتوى يحذر الأمهات: الدعاء على الأبناء قد يستجاب

تربية الأبناء
تربية الأبناء
محمد شحتة

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا آداب الدعاء، وخصوصاً في ما يتعلق بدعائنا على أنفسنا أو أولادنا أو أموالنا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء، أنه من الخطأ الكبير أن ندعو على أنفسنا أو على أولادنا أو على أي أحد آخر في وقت قد تصادف فيه ساعة استجابة، لأن الله قد يستجيب للدعاء في تلك اللحظة.

وقال: "علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون حذرين في دعائنا، ففي بعض الأحيان قد يصادف الدعاء لحظة استجابة من الله، وهذا ما حدث مع أحد الأشخاص الذين أخبروني عن حادثة مؤلمة، كان رجل يروي لي أنه في يوم من الأيام كان جالسًا مع زوجته، وكان ابنهما الصغير يعبث حولهم ويزعجهم، فغضبت الزوجة وقالت له: 'اللهم يكسر لك رجلك'، وفوجئوا بعد قليل بأن الابن سقط على السلم وكسر قدمه. سبحان الله! هذا هو ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الدعاء."

وأضاف: "دعونا نتذكر دائمًا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الدعاء بالخير لأبنائنا وأسرنا، حتى في أحلك الظروف، في حادثة أخرى، أخبرني رجل وزوجته أنهما كانا يعانيان من عقوق ابنهما، الذي كان يعاملهم بقسوة ويضربهم بلا رحمة، وصل بهما الحال إلى أن يدعوا عليه، وقالوا 'اللهم خذه'، وبعد أسبوع، توفي الابن، وعندما سمع الزوجان الخبر، قال الزوج: 'استرحنا بعدما مات'، ولكننا يجب أن ننتبه أن الدعاء بالهلاك أو الشر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان دائمًا يدعو لأبنائه ولأمته بالهداية والصلاح."

وأردف: “ما حدث في هذه الحادثة هو قدر الله، ولكن كان يمكن لهما أن يدعوا له بالهداية بدلاً من الدعاء عليه بالهلاك. علينا أن نكون حذرين في دعائنا، خاصة عندما نواجه مشاكل مع أبنائنا أو مع أي شخص آخر، يجب أن ندعو لهم بالصلاح والهداية، لأن الدعاء بالهداية هو الذي يحمل الخير لنا ولهم، فحتى لو كان الابن عاقًا أو ارتكب فعلًا سيئًا، فإننا ندعو له بالهداية والتوبة، لأن الدعاء عليهم لا يفيد.”

تربية الأبناء الدعاء على الأبناء الأمهات الآباء بر الوالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

صرف مرتبات أبريل 2025 غداً .. تفاصيل الزيادة الجديدة

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تعلن مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

زيزو

عاوز يرجع بشرط .. شوبير يعلن مفاجأة عن زيزو في الزمالك

شهادات بنكيه

البنك الأهلي يخفض العائد على الشهادة البلاتينية المتغيرة

فتاة المترو

رقص وحركات مريبة.. القصة الكاملة لفتاتي المترو بعد إخلاء سبيلهما

البابا فرانسيس

الفاتيكان ينشر أول صور للبابا فرانسيس في نعشه

المنشور الذي تسبب في الأزمة

حكاية بوست لـ جراح شهير أهان الممرضات.. كوثر محمود تصعد ضده

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأربعين لكلية الطب

بيان الفائزين جمهورياً

فوز تعليم قنا بالمركز الخامس جمهوريا فى مسابقة التصوير الفنى

جانب من الفعاليات

كفر الشيخ أول مهرجان إبداع 5 بالدوري الثقافي المعلوماتي | صور

بالصور

الكلور والنباتات آكلة اللحوم .. التخلص من الذباب بطرق غير متوقعة

طرق التخلص من الذباب
طرق التخلص من الذباب
طرق التخلص من الذباب

رغم وفاتها.. منح باحثة درجة الامتياز في رسالة ماجستير بالزقازيق

كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية
كلية الدراسات الإسلامية

رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات لعام 2025

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

دلعي أسرتك.. طريقة عمل الآيس كريم

الايس كريم
الايس كريم
الايس كريم

فيديو

عمر محمد رياض مع تقى الجيزاوي

عمر محمد رياض: أهلي كانوا رافضين دخولي الفن وجدتي شهيرة اول من لمست موهبتي .. فيديو

وفاء عامر

من أوضة صغيرة لنجومية كبيرة.. وفاء عامر تكشف أسرارًا عن حياتها

سارة الأردنية وحسام حبيب

سارة الأردنية: حسام حبيب تسبب لي بأذى نفسي.. وندمت على تجاهل التحذيرات

لوسي

لوسي: أنا شخصية حامية وفهد البطل تعرض لانتقادات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: محادثات مسقط.. هل تكون بداية النهاية؟!

د. محمد عسكر - خبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب.. إحذروا النسخ المُهَكَّرة من شات جي بي تي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

المزيد