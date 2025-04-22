باحث: الإخوان يسعون لخلق الفوضى في مصر والأردن

قال الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية بعد أحداث الحرب على قطاع غزة أعلنت أكثر من مرة خاصة في دولة الأردن أنها ستعمل على إعادة إحياء الربيع العربي وتشكيل النظام الإقليمي مستغلة الأوضاع في غزة وسوريا فضلا عن خلق فوضى في الأردن ومصر.

وأضاف "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية المحور، أن جماعة الإخوان تسعى لخلق الفوضى في مصر والأردن من أجل العودة للسلطة.

وتابع، أن الجماعة الإرهابية خططت لخلق الفوضى في الأردن عبر عدة وسائل منها التظاهرات التي كانت تخرج دائما في عمان ونشر دعاوى لشرق الأردن بأن يستقل، والدعم الكامل لما يجري من عنف مستفدين بأحداث غزة.

وأكمل: "جماعة الإخوان أرسلت عدة مجموعات للتدريب في بعض الدول الإقليمية منها لبنان، وجرت التدريبات على عدة أمور كثيرة للغاية منها استخدام الطائرات المسيرة".