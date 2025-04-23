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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنتر وميلان في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

إنتر ضد ميلان
إنتر ضد ميلان
محمد السعيد

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره إيه سي ميلان، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

ويستهدف إنتر ميلان، بقيادة مدربه سيموني إنزاجي، كسر عقدة ميلان بحسم ديربي الغضب لصالحه، إذ فشل في الفوز على الروسونيري في 4 مباريات هذا الموسم، منها خسارة لقب نهائي السوبر الإيطالي 2-0 في السعودية.

يذكر أن لقاء الذهاب بين إنتر ميلان وإيه سي ميلان انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

موعد مباراة إنتر وميلان والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة إنتر ميلان وإيه سي ميلان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “جيوزيبي مياتزا”.

وتذاع المباراة المرتقبة عبر القنوات الآتية:

  • AD SPORTS Premium 1
  • canale 5 italia
  • Starz Play App
  • STCTV

في المقابل، يأمل إيه سي ميلان بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو وتعزيز فرصه في حصد اللقب الثاني هذا الموسم، في ظل خروجه من سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وقال كونسيساو حول مستقبله مع ميلان: "سأتحدث عن هذه الأمور في نهاية الموسم، عن كل ما مررنا به خلال الأشهر الستة الماضية، وعن ما أنجزناه بشكل جيد وما لم ننجزه بشكل جيد".

ويحمل يوفنتوس لقب النسخة الماضية من كأس إيطاليا، كما يتربع البيانكونيري على عرش الأكثر تتويجًا بـ15 لقبًا.

إنتر ميلان ميلان كأس إيطاليا موعد مباراة إنتر وميلان القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان

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