معلمة أجنبية تتهم شاب بمواقعتها عنوة والمتهم: كان برضاها

تحقق النيابة العامة بأكتوبر، في اتهام معلمة أجنبية لشاب بمواقعتها دون رضاها داخل شقتها، وتستجوب النيابة المتهم حول الاتهام المنسوب إليه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وصحتها.

وذكرت المجني عليها في التحقيقات، أنها تعرفت على الشاب المتهم عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة صداقة، وقامت بدعوته لتناول العشاء في منزلها وأثناء تواجده برفقتها واقعها دون رضاها.

وألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهم وبمواجهته أنكر الاتهام المنسوب إليه، وذكر في التحقيقات أنه بالفعل واقع السيدة مقدمة البلاغ، لكن ما حدث كان بموافقتها مؤكدا: "كل حاجة كانت برضاها مغصبتهاش تبقى معايا".

وطلبت النيابة التحريات وتحريز هاتف المجني عليها والمتهم، بعدما زعمت تهديده لها وابتزازها لفحصهما.