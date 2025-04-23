قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية قطر يبحث مع نظيره الأمريكي إعادة اتفاق وقف النار بغزة
وزير النقل التركي: 3 زلازل وقعت في إسطنبول خلال نصف ساعة فقط
حمزة المثلوثي يثير الجدل برسالة غامضة:الدنيا لا تستحق
وزير الداخلية الأردنى يعلن حظر أنشطة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها
المفتي الأقدم والشيخ الـ 23 للأزهر.. معلومات لا تعرفها عن حسونة النواوي
التشكيل المتوقع لقمة إنتر وميلان في كأس إيطاليا
تخصيص 5 قطع أراض لمحافظة أسوان لإقامة قرى للظهير الصحراوي
وزارة الصحة بغزة: ارتقاء 39 فلسطينًا.. والحصيلة 51.305 شهداء
أبو الغيط: نرفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا
لمدة عام إضافي.. الوزراء: مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إنشاء هيكل قيادي جديد في مصر، يعكس التزامه الطويل الأمد تجاه البلاد وطموحه الاستراتيجي لتوسيع نطاق عملياته في واحدة من أكبر دول عملياته.

ومنذ بدء عملياته في مصر العام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 14 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع في البلاد.، مقدماً الدعم لتنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة والنمو الشامل في مجموعة واسعة من القطاعات.

ومع دخول مصر مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، يسعى البنك إلى تعزيز حضوره في البلاد من خلال فريق قيادي تم اختياره بدقة وعناية لزيادة المرونة والاستجابة والتأثير.

يتضمن الهيكل الجديد خمسة محترفين متمرسين جرى تعيينهم بصفة نواب لرئيس البنك في مصر، وسيكون كل نائب منهم مسؤولاً عن مجال استراتيجي رئيسي لعمليات البنك في البلاد وهي: العلاقات الحكومية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات، والبنية التحتية، والطاقة.

وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك في مصر: "لا تعكس هذه الخطوة إيماننا بإمكانيات مصر فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا العميق والمستمر تجاهها". وأضاف: " سيتمكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذا الفريق الجديد،  من تقديم خدمات أكثر سرعةً وذكاءً وتوسيع نطاق التأثير الذي يحدثه، لدعم إصلاح السياسات، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع في مصر".

النواب الجدد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر:

 

ريم السعدي - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية

منة ذكرالله - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر لقطاع الشركات

هيثم عيسى - مدير مساعد، الرئيس الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​ونائب رئيس مكتب البنك في مصر للبنية التحتية

أحمد مرتضى - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للطاقة

هاشم عبد الحكيم - مدير مساعد، نائب رئيس مكتب مصر للمؤسسات المالية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار القطاع الخاص التعافي الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه في يوم.. انهيار أسعار الذهب بعد قفزة تاريخية

تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نداء هام من البنك الأهلي لملايين العملاء

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

6 أيام إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بعد شم النسيم

أرشيفية

بعد تراجع كبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الدواجن والبيض

تراجع قوي يضرب أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أرشيفية

البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

صبحي عطري

وفاة الإعلامي صبحي عطري بعد مسيرة لامست قلوب النجوم

دولار امريكي

أعلى سعر صرف للدولار اليوم الأربعاء 23-4-2025

ترشيحاتنا

شهداء غزة

وزارة الصحة بغزة : ارتقاء 39 فلسطينيا .. والحصيلة 51.305 شهداء

أرشيفية

3 زلازل تضرب تركيا في نصف ساعة.. أول رد فعل من أردوغان

أرشيفية

ارتقاء 20 شهيدًا في غارة وحشية إسرائيلية على مدرسة ومستشفى أطفال

بالصور

العلم والدين في حوار مفتوح لمفتي الجمهورية بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

نشرة المرأة والمنوعات| كارولين عزمي وهاجر أحمد يشعلان السوشيال ميديا.. دراسة: نظر الأطفال والمراهقين فى خطر.. أسنانك تحتوي على 700 نوع من البكتيريا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أفضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف

افضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف
افضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف
افضل طريقة تطردي بيها الصراصير والناموس من منزلك في الصيف

فمك به 700 نوع بكتيريا.. أفضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والأسنان من البكتيريا

افضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والاسنان من البكتيريا
افضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والاسنان من البكتيريا
افضل طريقة طبيعية لتنظيف الفم والاسنان من البكتيريا

فيديو

واقعة الطبيب

التمريض الرجال خناشير .. منشور لطبيب جراح يحوله للتحقيق

واقعة تعدي على كلب هاكسي

بيطري اعطاه حقنه هواء.. تفاصيل واقعة تعـ..ذيب كلب هاسكي بالمحلة

تصريحات كريم فهمي

اشتغلت دكتور وبقيت ممثل.. كريم فهمي يحكي عن صداقته مع ياسمين عبدالعزيز

ماجد المصري

حجاب ابنته ومرضها ووصيته.. تصريحات نارية للفنان ماجد المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: البابا فرنسيس.. رحيل رجل السلام وصوت الضمير الإنساني

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: صوت العزيمة من قلب ترسانة الجنوب

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيبي الأول

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسل «Adolescence» دراما تحاكم المجتمع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 51

المزيد