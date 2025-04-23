مسيرة مشي لفتيات ريحانة بالغربية تزامناً مع احتفالات تحرير سيناء

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية مسيرة للفتيات لدعم وتمكين الفتاة وزيادة وعي الفتيات وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

مسيرة الشباب والرياضة

أنطلقت المسيرة من أمام مبني الطب الرياضي وحتي مبني مديرية الشباب والرياضة بالغربية بمشاركة 400 فتاة للإعلان والترويج عن فتح باب التسجيل بوحدات ريحانة وذلك بحضور اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد منصور مدير الإدارة العامة لتنمية النشء.

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قال اللواء حسين حنفي إن برنامج "ريحانة" نموذج فعّال لتمكين الفتيات ويتماشى مع توجهات القيادة السياسية في دعم المرأة وتعزيز دورها المجتمعي ،مؤكداً أن البرنامج يجسّد توجهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة والنهوض بدورها المجتمعي، وتمكينها من المشاركة الإيجابية والفاعلة في مسارات التنمية المستدامة.

من جانبه ثمن وكيل الوزارة ، الدور الحيوي الذي يقوم به برنامج "ريحانة" في تعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن من القيام بأدوار قيادية ومجتمعية مؤثرة، حيث أن البرنامج يُعد نموذجًا فعّالًا في مجال تمكين الفتيات المصريات بمختلف المحافظات.

مسيرة حاشدة ودعم برنامج ريحانة

وتهدف تلك المسيرة إلى التعريف ببرنامج "ريحانة" القيادي، وجذب فتيات جدد للمشاركة فيه، وتضمن البرنامج مسيرة للفتيات تحمل شعارات عن برنامج ريحانة ويهدف البرنامج لتعزيز منظومة القيم الإيجابية لدى الفتيات، وتطوير مهاراتهن في القيادة والمشاركة المجتمعية.

ويأتي تنظيم هذه المسيرة في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تمكين الفتيات ودعم أدوارهن المجتمعية والقيادية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤثر في محيطه، وقادر على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.