تكثيف حملات النظافة خلال إجازة العيد بكفر الشيخ.. صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ تنفيذ حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة والتجميل بكافة الأحياء والشوارع والميادين، في إطار الاستمرار على الحفاظ على النظافة العامة لمدينة كفر الشيخ، وحرصًا على توفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطنين وزوار المدينة خلال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك تحت إشراف مباشر من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الذي أكد أن فرق العمل من عمال النظافة والتجميل تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات، مع التركيز على نظافة الحدائق العامة والمتنزهات ومحيط المساجد والشوارع الحيوية التي تشهد كثافة مرورية وسكانية.

كما تشمل الأعمال تكثيف جهود النظافة في الأسواق ومواقف النقل، بالإضافة إلى رفع المخلفات في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة والحد من التلوث البيئي خلال أيام العيد.

وأكد رئيس المدينة على أن خطة العمل مستمرة طوال أيام العيد لضمان تقديم خدمات نظافة متميزة، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

تأتي هذه الأعمال بإشراف خضراوي خضر، رئيس حي شرق، وإبراهيم خليفه، رئيس حي غرب، وطارق الفحام، وعبد الخالق أبو عيده، مساعدا رئيس حي شرق وغرب لشئون النظافة والتجميل.