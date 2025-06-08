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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معدلات تشغيل قياسية بميناء الإسكندرية خلال عيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركتي الملاحة وتداول البضائع خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك، حيث واصلت فرق العمل أداءها بكفاءة عالية رغم عطلة العيد، ما ساهم في تحقيق أرقام تشغيلية غير مسبوقة خلال 48 ساعة فقط. 

 استقبل الميناء 36 سفينة، وغادرت 30 أخرى، في حين بلغ عدد السفن التي وصلت إلى المخطاف الخارجي 58 سفينة من مختلف الأنواع.

تداول 93 ألف طن بضائع عامة

وفيما يخص نشاط تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم خلال الفترة نفسها تداول نحو 93 ألف طن من البضائع العامة، إلى جانب تداول 3,314 حاوية مكافئة و2,002 سيارة عبر الأرصفة المخصصة، بالإضافة إلى كميات متنوعة من شحنات الصب الجاف والسائل، والبضائع العابرة (الترانزيت). ويؤكد ذلك قدرة الميناء على الاستجابة الفعّالة لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء خلال فترات الذروة.

تقديم الخدمات بشكل فوري بالميناء 

يأتي هذا الأداء  تنفيذًا لتعليمات استمرار العمل بكفاءة عالية طوال فترة إجازة عيد الأضحى، مع الحفاظ على انسيابية الحركة الملاحية وسرعة تقديم الخدمات، بما يعكس جاهزية البنية التحتية للميناء وكفاءة الكوادر الفنية والإدارية العاملة به.

كما حرصت الهيئة على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن الصناعي والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، إلى جانب تطبيق المعايير البيئية المعتمدة للحد من أي ملوثات بيئية، بما يعكس التزام الهيئة بالممارسات المستدامة وضمان بيئة تشغيل آمنة ونظيفة. وتؤكد الهيئة في هذا الإطار مواصلة العمل دون انقطاع لخدمة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.

 

الاسكندرية ميناء الاسكندرية معدلات تشغيل قياسية عيد الأضحى المبارك تداول البضائع

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