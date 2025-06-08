وزير الدفاع الأمريكي: قد نستدعي قوات المارينز لاحتواء العنف بلوس أنجلوس

نشر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تغريدة اليوم الأحد على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا ينوه بها عن إمكانية استدعاء قوات “المارينز” وهم قوات المشاة الخاصة بالبحرية الأمريكية للتعامل مع أحداث العنف التي لاتزال مستمرة في لوس أنجلوس.

واتهم وزير الدفاع الأمريكي حاكم ولاية كاليفورنيا بالجنون بسبب سماحه للمتظاهرين بحرق المدينة،وتدمير الممتلكات العامة بالمقاطعة الأمريكية.

وكان أعلن بصباح اليوم الرئيس الأمريكي ترامب نشر قوات الحرس الوطني لإحتواء أحداث الشغب المندلعة بالولاية منذ عدة أيام لاعتراضهم على قرار ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك إلى أمريكا والمقدرين بأكثر من 2 مليون مهاجر غير شرعي.

ووقعت العديد من الجرائم داخل المجمتع الأمريكي تحديدا في ولايتي نيويورك،وكاليفورنيا كان أبرز المجرمين بها من المكسيكيين ومن تلك الجرائم السرقة والاتجار بالمخدرات والاعتداء على الشرطة وهو ما جعل المجمتع الأمريكي ينقسم حول استيعاب المهاجرين غير الشرعيين داخل المجتمع الأمريكي،ودمجهم كما يعتقد الحزب الديمُقراطي أو ترحليهم للحفاظ على أمريكا،وسلامة المجتمع كما يعتقد الجمهوري ليقرر ترامب في النهاية ترحليهم.