نسرين أمين تحتفل بالعيد بإطلالة صيفية| صور

شاركت الفنانة نسرين أمين بصور ليها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

وظهرت نسرين أمين و هي تحتفل بالعيد في أحدي الإمكان الساحلية و كتبت نسرين أمين اهلا بالصيف ، كل سنة و انتم طيبين عيد سعيد

وتألقت الفنانة نسرين أمين في مسلسل حرب الجبالي و الذي يعرض حالياً



أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.