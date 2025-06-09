ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللحمة يوميا

تناول اللحمة يوميًا في العيد، خاصة في عيد الأضحى، أمر شائع في الكثير من الثقافات، لكنه يمكن أن يؤثر على الصحة بعدة طرق، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، حسب الكمية والنوع وطريقة التحضير. إليك ما قد يحدث:

الفوائد المحتملة (بكميات معتدلة):

مصدر غني بالبروتين

اللحمة توفر بروتين عالي الجودة، ضروري لبناء العضلات وصحة الأنسجة.

غنية بالحديد والزنك وفيتامين B12

تعزز تكوين الدم وتقوي جهاز المناعة وتدعم وظائف الجهاز العصبي.

الأضرار المحتملة عند الإفراط أو الاستهلاك اليومي:

1. مشاكل هضمية

اللحوم الحمراء ثقيلة على المعدة، وقد تسبب عسر هضم، غازات، أو إمساك.

تناول كميات كبيرة يوميًا يجهد الجهاز الهضمي.

2. ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

خاصة إذا كانت اللحوم دسمة أو محضّرة بالقلي أو الشواء الزائد.

هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. زيادة حمض اليوريك

الإفراط في اللحمة (خصوصًا الكبد والكلى) قد يرفع حمض اليوريك، مما يؤدي إلى نوبات نقرس عند البعض.

4. زيادة الوزن

لحوم العيد غالبًا تُحضّر مع دهون كثيرة أو أرز ومقبلات غنية بالسعرات.

5. تأثير على الكلى

البروتين الزائد قد يُجهد الكلى، خاصة لمن يعانون من مشاكل سابقة.

نصائح لتقليل الضرر:

اختر قطعًا خالية من الدهون قدر الإمكان.

لا تكثر من الكمية: 100-150 غرام يوميًا تكفي.

اعتمد طرق طهي صحية مثل: السلق، الشوي الخفيف، أو الطهي بالبخار.

أكثر من تناول الخضار، وخصوصًا الورقية، لتسهيل الهضم.

قلل من الملح والتوابل الحارة.

اشرب ماء بكثرة لتحسين وظائف الكلى.