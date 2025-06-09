قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات مدهشة.. شاومي تكشف عن جهاز لوحي جديد

جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro
جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro
لمياء الياسين

على مدار اليومين الماضيين، أطلقت ريد ماجيك للعديد من التسريبات لجهازها اللوحي الرائد للألعاب.

 من المقرر إطلاق جهاز ريد ماجيك تابلت 3 برو قريبًا بمواصفاتٍ متطورة، ولكنه قد لا يكون الوحيد.

 فقد أكد إعلانٌ تشويقيٌّ منفصلٌ وصول ريد ماجيك 10 إس برو أيضًا بإصدارٍ محدود.

جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro
 

على الجانب الآخر ، قد تم الإعلان عن جهازي Red Magic Gaming Tablet 3 Pro وRed Magic 10S Pro الإصدار المحدود وتُظهر أحدث التسريبات للعلامة التجارية الصينية جهاز الألعاب اللوحي المزود بأحدث وأفضل معالجات كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت وهو نفس المعالج المُستخدم في سلسلة هواتف جالاكسي إس 25 ومجموعة من الهواتف الرائدة الأخرى فإلى جانب هذه الشريحة.

وستحصل أيضًا على شريحة الألعاب Red Core R3 Pro الحصرية، والتي تُحسّن أداء الألعاب في هذا الجهاز بشكل أكبر.

مواصفات جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro

مواصفات جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro

تعد الألعاب ليست الميزة الوحيدة التي يتميز بها الجهاز، إذ يدعم أيضًا ميزات الإنتاجية مثل تعدد المهام على الشاشة المنقسمة، والتحرير بين الشاشات، ونقل الملفات بسرعة. بناءً على ما يتوفر لدينا حتى الآن، سيتم الإعلان عن جهاز Red Magic Gaming Tablet 3 Pro في السوق الصينية في 11 يونيو 2025. 

ويتميز الجهاز بشاشة OLED مقاس 9 بوصات بدقة +2K، ومعدل تحديث 165 هرتز، وشهادة SGS لحماية العين من الضوء الأزرق المنخفض والوميض. يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 8200 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.

ريد ماجيك 10S برو
 

أعلنت الشركة عن إطلاق هاتف Red Magic 10S Pro للسوق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر. ويبدو الآن أن هناك نسخة محدودة قيد التطوير. فقد بدأت Red Magic بحجز نسختها المحدودة من هاتف Red Magic 10S Pro Ming Chao في الصين، على أن تبدأ المبيعات في 13 يونيو 2025.

ريد ماجيك جهاز ريد ماجيك جهاز ريد ماجيك تابلت 3 أحدث التسريبات هواتف جالاكسي هواتف جالاكسي إس 25

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

كيفية استخراج فيش جنائي 2025

كيفية استخراج فيش جنائي 2025 .. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

الهند

أول رائد فضاء.. الهند تعلن عودتها لاستكشاف الفضاء بمهمة أكسيوم 4

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد