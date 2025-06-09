بمواصفات مدهشة.. شاومي تكشف عن جهاز لوحي جديد

على مدار اليومين الماضيين، أطلقت ريد ماجيك للعديد من التسريبات لجهازها اللوحي الرائد للألعاب.

من المقرر إطلاق جهاز ريد ماجيك تابلت 3 برو قريبًا بمواصفاتٍ متطورة، ولكنه قد لا يكون الوحيد.

فقد أكد إعلانٌ تشويقيٌّ منفصلٌ وصول ريد ماجيك 10 إس برو أيضًا بإصدارٍ محدود.

جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro



على الجانب الآخر ، قد تم الإعلان عن جهازي Red Magic Gaming Tablet 3 Pro وRed Magic 10S Pro الإصدار المحدود وتُظهر أحدث التسريبات للعلامة التجارية الصينية جهاز الألعاب اللوحي المزود بأحدث وأفضل معالجات كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت وهو نفس المعالج المُستخدم في سلسلة هواتف جالاكسي إس 25 ومجموعة من الهواتف الرائدة الأخرى فإلى جانب هذه الشريحة.

وستحصل أيضًا على شريحة الألعاب Red Core R3 Pro الحصرية، والتي تُحسّن أداء الألعاب في هذا الجهاز بشكل أكبر.

مواصفات جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro

مواصفات جهاز الألعاب اللوحي Red Magic 3 Pro

تعد الألعاب ليست الميزة الوحيدة التي يتميز بها الجهاز، إذ يدعم أيضًا ميزات الإنتاجية مثل تعدد المهام على الشاشة المنقسمة، والتحرير بين الشاشات، ونقل الملفات بسرعة. بناءً على ما يتوفر لدينا حتى الآن، سيتم الإعلان عن جهاز Red Magic Gaming Tablet 3 Pro في السوق الصينية في 11 يونيو 2025.

ويتميز الجهاز بشاشة OLED مقاس 9 بوصات بدقة +2K، ومعدل تحديث 165 هرتز، وشهادة SGS لحماية العين من الضوء الأزرق المنخفض والوميض. يعمل هذا الطراز ببطارية كبيرة بسعة 8200 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط.

ريد ماجيك 10S برو



أعلنت الشركة عن إطلاق هاتف Red Magic 10S Pro للسوق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر. ويبدو الآن أن هناك نسخة محدودة قيد التطوير. فقد بدأت Red Magic بحجز نسختها المحدودة من هاتف Red Magic 10S Pro Ming Chao في الصين، على أن تبدأ المبيعات في 13 يونيو 2025.