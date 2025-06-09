الاتحاد السكندري ينتظر الفائز من المنسيترى ولواندا في ربع نهائى BAL

يترقب فريق سلة الاتحاد السكندرى نتيجة مباراة فريقي المنسيترى التونسى وبترو دى لواندا الأنجولى المقامة اليوم بجنوب أفريقيا، ضمن منافست ربع نهائى BAL ، لحسم الفريق المقرر أن يواجه زعيم الثغر بنصف نهائى البطولة.

ويقام نصف نهائى بطولة Bal بعد غد الأربعاء، حيث يلتقى الاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة المنستيرى وبترو دى لواندا

وتأهل فريق الاتحاد السكندري لنصف النهائى بعد الفوز على الفتح الرباط المغربى بربع النهائي بنتيجة 86-83، ومن قبله الفوز على أهلى طرابلس الليبى في المباريات الترتيبية.

يشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعبا هم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.