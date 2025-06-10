عروسة عيد الأضحى.. دفن جثمان ضحية حادث كورنيش المقطم

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع فتاة في العقد الثاني من عمرها بحادث مروري على كورنيش المقطم.

مصرع فتاة في حادث على كورنيش المقطم

وصرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان فتاة المقطم عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بعرض سائق السيارة على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على كورنيش المقطم ووقوع ضحايا.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة برفقتها سيارات الإسعاف وتبين مصرع فتاة وإصابة صديقتها جراء الحادث وتم نقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة والمصابة للمستشفى لتلقي العلاج.