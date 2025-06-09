جيش الاحتلال يقصف خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما تسببت في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن 7 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

في السياق نفسه، قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 51 فلسطينيا بعد قصف الاحتلال مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 54,880 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء، وإصابة 126,227 آخرين.