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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل فتة الرقاق

فتة الرقاق
فتة الرقاق
ريهام قدري

إذا كنتِ تودين عمل الرقاق بشكل مختلف إليكِ طريقة عمل فتة الرقاق بطريقة سهلة ولذيذة، وهي من الأطباق الشهيرة في الفطور المصري، خاصة في رمضان أو العزومات:

المكونات:

للرقاق:

4 – 6 أرغفة رقاق ناشف (حسب عدد الأفراد)

سمنة أو زبدة (لدهن الرقاق)

شوربة (لتر تقريبًا – لحمة أو فراخ حسب المتاح)


للأرز:

كوب ونصف أرز مصري

2 كوب ماء أو شوربة

ملح – فلفل


للصلصة:

5 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

2 كوب عصير طماطم

ملح – فلفل – رشة سكر


للحمة:

نصف كيلو لحمة مسلوقة أو قطع فراخ (اختياري)

شوربة من السلق

الطريقة:

1. تحضير الأرز:

اغسلي الأرز جيدًا، واطبخيه بالطريقة المعتادة مع الملح في 2 كوب من الشوربة أو الماء.

غطيه حتى ينضج تمامًا.


2. تحضير الصلصة:

في طاسة، شوّحي الثوم في قليل من السمنة حتى يصفر.

أضيفي الخل وقلّبي حتى تظهر رائحته.

ثم أضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل ورشة سكر، واتركيها تتسبك.


3. تحضير الرقاق:

ادهني كل رغيف رقاق بالسمنة من الجانبين.

رشي عليه قليل من الشوربة (لكن لا تجعليه طريًا جدًا).

ضعيه في صينية فرن فوق بعضه، وادخليه الفرن حتى يأخذ لونًا ذهبيًا ومقرمشًا.


4. الترتيب النهائي (الفتة):

كسّري الرقاق في طبق التقديم.

رشي عليه قليل من الشوربة الساخنة.

أضيفي طبقة من الأرز.

صبي الصلصة بالثوم فوق الأرز.

ضعي قطع اللحمة أو الفراخ على الوجه (اختياري).

زيني ببقدونس مفروم أو بصل محمّر حسب الرغبة.

نصائح:

لا تُبَلّي الرقاق كثيرًا حتى لا يعجن.

يمكنكِ إضافة بصل محمّر أو زبادي بجانب الطبق.


 

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