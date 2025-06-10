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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعشقها.. شيماء سيف تعبر عن حبها للإسكندرية

شيماء سيف
شيماء سيف
يارا أمين

شاركت الفنانة شيماء سيف، “ستوري” مع جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام أثناء تواجدها في الإسكندرية وعلقت قائلة: “بعشقها”.

وأعلنت الفنانة المصرية شيماء سيف بشكل مفاجئ انسحابها من العرض المسرحي "الطقاقة"، الذي كان من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم عيد الأضحى في الكويت. هذا القرار أثار استغراب جمهورها ومحبيها في الكويت.


وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وجهت شيماء سيف رسالة عاطفية لجمهورها في الكويت، قالت فيها: "أعتذر بشدة لجمهوري العزيز بالكويت عن عدم تواجدي بالعرض المسرحي الطقاقة، وإن شاء الله ألتقي بكم قريبًا، عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير."

رجوع شيماء سيف إلى زوجها

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان كارتر عبر حسابه على Instagram عودته لزوجته شيماء بعد شهر من الانفصال.

كانت شيماء سيف قد أعلنت منذ فترة عن طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام قائلًا": "لا أنافس أحدا على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، ذلك الأمر الذي أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

شيماء سيف إنستجرام الطقاقة الكويت محمد كارتر

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